Polizei stoppt Thiem und Zverev

Dominic Thiem, Alexander Zverev und ihre russischen Kollegen Karen Khachanov und Andrey Rublev sorgten auf dem Wiener Stephansplatz mit einem unangekündigten Doppel für Aufsehen.

Am Samstag erfolgte gleich der doppelte Startschuss für das ATP-500-Turnier in der Wiener Stadthalle. Zuerst stürmten vier Jungstars der ATP World Tour den Wiener Stephansplatz für eine Runde unangekündigtes Street Tennis. Zu Mittag wurde im Wiener Grand Hotel das Hauptfeld für den mit 2.621.850 Euro dotierten Tennis-Klassiker ausgelost.

Kurz nach 11.00 Uhr bremste sich in einer Seitengasse des Wiener Stephansplatzes ein weißer Mercedes-Benz G500 ein. Die Shooting-Stars Dominic Thiem (AUT), Alexander Zverev (GER), Andrey Rublev und Karen Khachanov (beide RUS) sprangen heraus - "bewaffnet" mit Tennisschlägern, Bällen und einem offiziellen ATP-Tennisnetz.

Spielverderber taucht auf

Nur wenige Momente später war zum Erstaunen hunderter Passanten auf dem vollen Stephansplatz ein Netz aufgebaut und die vier Stars des ATP 500 Wien lieferten sich ein kurzes Doppel-Duell. Als schließlich die Polizei auftauchte, war die Show auch schon wieder vorbei. Netz eingerollt, Bälle weggepackt und mit dem Auto ging es ab Richtung Grand Hotel zur Hauptfeld-Auslosung.

Das ebenso überraschte wie begeisterte Publikum hatte in ungewöhnlichem Setting einen Blick auf die Zukunft des Tennis werfen dürfen: Zverev, Rublev und Khachanov sind die Nummern 1 bis 3 im "Emirates ATP Race to Milan", der Rangliste der U21-Spieler. Thiem gehört mit seinen 24 Jahren ebenfalls noch zu den "jungen Wilden" der ATP World Tour. Der Niederösterreicher hat - so wie Khachanov - schon einmal das Viertelfinale in Österreichs Hauptstadt erreicht. Für Zverev und Rublev ist es heuer das Debüt im Hauptfeld des Millionenturniers in der Wiener Stadthalle.

"Coole Aktion"

Zverev war von der spontanen Aktion begeistert: "Der Stephansplatz ist fantastisch. Hier zu spielen, hat echt Spaß gemacht." In ein ähnliches Horn stieß Lokalmatador Dominic Thiem: "Ich liebe es, vor meinem Heimpublikum zu spielen. Es war cool, in Wien mit meinen Kumpels diese Aktion zu machen."

Bei der anschließenden Auslosung im Wiener Grand Hotel fungierten Thiem und Zverev als "Glücksengerl". Wobei sich Thiem wohl einen leichteren Auftaktgegner gewünscht hätte: Er trifft am "THIEMstag", 24. Oktober 2017, ausgerechnet auf Street-Tennis-Partner Rublev, derzeit die Nummer 35 der Welt. Allein diese Paarung zeigt, wie hochklassig das Feld des Stadthallen-Turniers heuer besetzt ist.

