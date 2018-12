ATP: Dominic Thiem geht jetzt auch auf YouTube steil

Wer mehr über das Tennisleben von Dominic Thiem wissen möchte, sollte sich am besten den neuen YouTube-Kanal der österreichischen Nummer eins abonnieren.

Dominic Thiem hat keine Wahl gehabt - und das war im Nachhinein gut so. Denn seine erste Begegnung mit dem Tennisplatz hat eine Liebe mit jenem Sport begründet, die bis heute anhält. Neu ist indes der Youtube-Channel der österreichischen Nummer eins. Wer also wissen möchte, wie alles begann - und wie es weitergehen könnte - der sollte sich den Kanal des 25-jährigen Lichtenwörthers unbedingt abonnieren. Denn auch mit Tennis-Highlights aus der Karriere Dominic Thiems wird nicht gespart.

So richtig los geht es am 12. Dezember. Den Appetithappen hat Thiem schon online gestellt. Also, hier entlang ...