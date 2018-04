16. Turniersieg für Alexander Peya in Marrakesch

16. Turniersieg von Alexander Peya, der erste an der Seite von Nikola Mektic: Die österreichisch-kroatische Paarung bezwang im Finale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Marrakesch Benoit Paire und Edouard Roger-Vasselin in drei Sätzen.

Im ersten Satz waren Mektic/Peya schon mit 2:4 zurück gelegen, schafften allerdings die Wende, holten sich den Durchgang mit 7:5. Durchgang zwei ging an die beiden Franzosen, bevor die Turnierfavoriten nach 1:25 Stunden den 7:5, 3:6, 10:7-Sieg sicherstellten.

Um die Mittagszeit hatten Peya und sein kroatischer Partner noch den Inder Divij Sharan und Jan-Lennard Struff mit 6:3, 3:6 und 11:9 besiegt, standen dabei knapp 80 Minuten auf dem Platz. Der Erfolg in Marrakesch hilft Peya und Mektic auch in anderer Beziehung weiter: Als Team stehen die beiden im Doubles Race to London im Moment auf Position acht, dies würde zur Teilnahme am Saisonabschluss der ATP reichen.

Angeführt wird die Jahreswertung von Oliver Marach und Mate Pavic, die in Monte Carlo wieder in das Geschehen eingreifen werden. Seine bis dato letzten Titel hat Alexander Peya im vergangenen Jahr in Shenzhen geholt, damals in Kooperation mit dem US-Amerikaner Rajeev Ram.