Monte Carlo Masters: Teilnehmer, Spielplan, Termine und Ergebnisse

Vom 14. bis 22. April steigt das Monte Carlo Masters. Hier findet ihr alle Infos zu dem Turnier, den Teilnehmern, den bisherigen Siegern und der Übertragung.

Nach den Indian Wells und den Miami Open bildet das Monte Carlo Masters in Roquebrune-Cap-Martin jährlich das dritte Turnier der Masters-Serie. Genau wie das Madrid Open und das Rom Masters wird das Turnier auf Sandbelag ausgeführt.

Die Teilnehmer der Monte Carlo Masters

Im Gegensatz zu anderen anderen Masters-Turnieren gilt für die Top-30-Spieler bei den Monte Carlo Masters keine Teilnahmepflicht. Abhängig von der Platzierung in der Weltrangliste starten die Spieler zu unterschiedlichen Zeitpunkten in das Turnier.

Deutschland ist insgesamt mit Alexander und Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk und Philipp Kohlschreiber mit fünf Spielern vertreten, Dominic Thiem wird nach einem Monat Pause sein Comeback feiern. Der Weltranglistenzweite Roger Federer verzichtet hingegen auf seine Teilnahme.

Monte Carlo Masters im TV und Livestream verfolgen

Sky überträgt von Montag bis Freitag täglich jeweils acht Stunden live von den Monte Carlo Masters. Am Samstag zeigt der Sender ab 13:30 Uhr die beiden Halbfinals und am Sonntag um 11:30 Uhr zunächst das Doppelfinale sowie ab 14:30 Uhr das Endspiel der Einzelkonkurrenz. Sky-Kunden können alle Übertragungen auch im bei Sky Go im Livestream sehen.

Der Zeitplan bei den Monte Carlo Masters

Datum Uhrzeit Runde 14. April ab 11 Uhr Qualifikation 15. April ab 11 Uhr Qualifikation & 1. Runde 16. April ab 11 Uhr 1. Runde 17. April ab 11 Uhr 1. & 2. Runde 18. April ab 11 Uhr 2. & 3. Runde 19. April ab 11 Uhr 3. Runde 20. April ab 11 Uhr Viertelfinals 21. April ab 13.30 Uhr Halbfinals 22. April 14.30 Uhr Finale

Rafael Nadal als Spezialist der Monte Carlo Masters

Vorjahressieger Nadal gilt als ausgewiesener Spezialist für das Sand-Turnier. Der Spanier ist insgesamt zehn Erfolgen absoluter Rekordhalter und gewann das Turnier zwischen 2005 und 2012 sogar acht Mal in Folge.

Die letzten Sieger der Monte Carlo Masters