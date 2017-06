Feinschliff am Bosporus

Erlebe

deinen Sport

live AEGON Classic Women Single Sa Live WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa Live WTA Mallorca: Halbfinals AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Keine Pause vor Wimbledon für Dominic Thiem: Österreichs Nummer eins reist als klarer Turnierfavorit zur Erstauflage des Rasen-Events in Antalya.

Das geplante Halbfinale gegen Alexander Zverev in Halle/Westfalen fällt für Dominic Thiem also aus, in der Zweitrunden-Partie gegen Robin Haase bei den Gerry Weber Open waren Chancen da, die österreichische Nummer eins konnte diese nicht nutzen. Jetzt steht Antalya an, die ATP-Premiere an einem Ort, den Thiem gut kennt. Wenn auch nur von Turnieren aus einer Zeit, da der 23-Jährige sich noch nicht im Tenniszirkus etabliert hatte. Ebenfalls neu: dass auf Rasen gespielt wird.

Dominic Thiem geht gemäß Setzliste als klarer Favorit in das Turnier, der Nächstbeste ist Paolo Lorenzi, in der Weltrangliste 25 Plätze hinter dem Niederösterreicher klassiert. Thiem beginnt mit einem Freilos, im ersten Match könnte Rogerio Dutra Silva warten. Oder ein Qualifikant. Danach womöglich Viktor Troicki, ein Mann, der durchaus weiß, wie die Kugel auf Rasen springt. Das weiß Thiem grundsätzlich auch, gegen Maximilian Marterer hat er in Halle eine konzentrierte Leistung gezeigt, der Aufschlag war in jenem wie im Match gegen Haase noch nicht auf bestmöglichem Niveau.

Wenig Ranglisten-Potenzial

David Ferrer gibt sich in Antalya ebenfalls die Ehre, er wäre ein möglicher Halbfinalgegner von Dominic Thiem. In der unteren Tableau-Hälfte findet sich mit Karen Khachanov ein junger Mann, der heute noch seine Reifeprüfung bei den Gerry Weber Open ablegen muss: Der Russe trifft im Halbfinale auf Roger Federer.

Für Dominic Thiem geht es in Antalya in erster Linie darum, sich für das Turnier in Wimbledon den Feinschliff zu holen, die möglichen Auswirkungen auf die Weltrangliste sind marginal: Als schlechtestes Ergebnis hat der Österreicher den Finaleinzug von Metz in der Wertung, ein Erfolg in Antalya brächte lediglich 100 zusätzliche Punkte.

Hier die Auslosung für das ATP-Turnier in Antalya: Einzel, Einzel-Qualifikation