Starker Zverev kämpft sich ins Halbfinale

live AEGON Classic Women Single Fr Live WTA Birmingham: Viertelfinals Mallorca Open Women Single Fr Live WTA Mallorca: Viertelfinals AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Jungstar Alexander Zverev und Altmeister Roger Federer steuern beim Rasenturnier im ostwestfälischen Halle auf das ersehnte Traumfinale zu. Nachdem der Rekordsieger aus der Schweiz beim 6:3, 6:4 mit Titelverteidiger Florian Mayer kurzen Prozess gemacht hatte, erkämpfte sich der deutsche Hoffnungsträger seinen Halbfinaleinzug mit einer nervenstarken Energieleistung über den Spanier Roberto Bautista Agut.

"Ich freue mich riesig. Das Publikum hat mir wirklich geholfen heute", sagte Zverev nach dem 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 6:1 in 2:12 Stunden, mit dem er den deutschen K.o. bei den 25. Gerry Weber Open verhinderte. Im Halbfinale am Samstag (nicht vor 16.00 Uhr) bekommt es Zverev mit dem Franzosen Richard Gasquet zu tun, zuvor (13.00 Uhr/beide ZDF) geht Federer als haushoher Favorit ins Duell mit dem 21-jährigen Russen Karen Khachanov.

Für den 18-maligen Grand-Slam-Sieger ist Zverev "noch immer in der Transformation vom Bub zum Mann", doch der 20 Jahre alte Hamburger bewies gegen den Weltranglisten-19. Bautista Agut erneut, dass er bereits in der Weltspitze angekommen ist.

Auch vom Verlust des ersten Durchgangs, in dem er schon der bessere Spieler war, ließ sich Zverev nicht aus der Ruhe bringen, kämpfte sich mit Unterstützung des Publikums jedoch zurück und dominierte ab dem Tiebreak des zweiten Satzes die Partie. "Natürlich ist es immer sehr schwierig, wenn man mit einem Satz in Rückstand liegt, vor allem mental. Jetzt bin ich einfach froh, gewonnen zu haben", sagte Zverev.

Die deutsche Nummer eins steht bereits zum fünften Mal in diesem Jahr bei einem ATP-Turnier unter den besten Vier. In Montpellier, München und beim Masters in Rom holte Zverev den Titel, in der vergangenen Woche gelang ihm mit dem Halbfinale in 's-Hertogenbosch ein guter Auftakt in die Rasensaison.

Das ATP-Turnier in Halle/Westfalen im Überblick