"Domi" Thiem meistert harte erste Prüfung

Mittwoch, 11.01.2017

Dass Gastao Elias nicht gerade zu seinen Lieblingsgegnern zählt, das hat sich auch bei diesem Aufeinandertreffen wieder gezeigt, dennoch hat Dominic Thiem auch das dritte der beiden für sich entscheiden können. Der 23-Jährige ist beim Apia International Sydney nach beinhartem, 2:40-stündigem Kampf wie in der letzten Woche in Brisbane, nach einem Freilos zum Auftakt des ATP-World-Tour-250-Hardcourtturniers, in das Viertelfinale eingezogen. Der topgesetzte Niederösterreicher (ATP 8) rang den 26-jährigen, portugiesischen Qualifikanten (ATP 81) um knapp vor Mitternacht (nach Ortszeit) im Achtelfinale mit 6:7 (5), 6:3, 7:5 nieder. Österreichs Jungstar, als einziger Top-20-Mann das große Aushängeschild des Events in der Olympiastadt von 2000, spielt damit am Donnerstag um einen Platz im Semifinale. Der Gegner wird hierbei der Brite Daniel Evans (ATP 67) sein, der den achtgelisteten Spanier Marcel Granollers (ATP 37) zuvor mit 1:6, 6:3, 6:3 eliminierte.

Weitere Informationen folgen.

Erlebe die WTA- und ATP-Tour live und auf Abruf auf DAZN. Hol' dir jetzt deinen Gratismonat!

Hier die Ergebnisse aus Sydney: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation.

Hier der Spielplan.

Dominic Thiem im Steckbrief