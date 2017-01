Erster Doppel-Saisonsieg für Alex Peya

Dienstag, 10.01.2017

Alexander Peya schafft in Sydney seinen ersten Saisonerfolg

In Doha hatten sie noch eine knappe Erstrunden-Niederlage gegen die starken Spanier Nicolas Almagro und Fernando Verdasco kassiert. Doch im zweiten Anlauf hat es für Alexander Peya und Mate Pavic bei ihrer neuen Partnerschaft nun mit dem ersten Doppel-Saisonsieg geklappt. Der Wiener und der kroatische Linkshänder eliminierten beim Apia International Sydney zum Auftakt am Dienstagmorgen nach MEZ die schwedische Alternates-Paarung Johan Brunström und Andreas Siljeström, die fürs australische Wildcard-Duo Alex De Minaur und Christopher O'Connell eingesprungen waren, mit 6:1, 6:4.

Pavic/Peya benötigten für ihren Erfolg nur knappe 52 Minuten. Die beiden schafften im ersten Satz Breaks zum 2:0 und 5:1 und ließen keine einzige Breakchance gegen sich zu. Im zweiten Durchgang hielten sie ein früh gewonnenes Returngame zum 2:1 bis zum Ende, vergaben bei 5:3 als Rückschläger einen Matchball, wehrten jedoch im Spiel davor und beim Ausservieren je einen Breakball ab - die einzigen zwei Möglichkeiten, die sie in der gesamten Partie ihren Gegnern vergönnten. Im Viertelfinale treffen Pavic/Peya nun auch den Spanier Pablo Carreno-Busta und den Italiener Fabio Fognini.

Indes kennt Dominic Thiem seinen genauen Spieltermin. Der topgesetzte Niederösterreicher (ATP 8) trifft bei dem ATP-World-Tour-250-Hartplatzturnier in der zweiten Partie nach 8:30 Uhr MEZ in der Ken Rosewall Arena so wie berichtet auf den portugiesischen Qualifikanten Gastao Elias (ATP 81).

