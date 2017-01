"Domi" Thiem darf in Night Session ran

Mittwoch, 18.01.2017

Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde am Donnerstag auf Jordan Thompson

Die Australian Open sind nach Wimbledon bisher sein schwächstes Grand-Slam-Turnier, eine zweite Runde als Qualifikant (2014) und eine Erstrunden-Niederlage (2015) hatten damals bei seinen ersten zwei Teilnahmen herausgeschaut, 2016 eine dritte Runde, über die er noch nicht hinausgekommen ist. Das soll sich 2017 endlich ändern, Dominic Thiem hat sich beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne die zweite Woche, also zumindest ein Achtelfinale, als klares Ziel vorgenommen. Nach einem Vier-Satz-Auftakterfolg gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 56) führt der Weg dahin für den achtpositionierten Niederösterreicher (ATP 8) zunächst über den Einheimischen Jordan Thompson, der in der Weltrangliste als derzeitige Nummer 76 um 68 Ränge hinter ihm gereiht ist.

Für Thiem wird's das erste Duell mit dem 22-jährigen Australier. Dem 23-Jährigen wird dabei die Ehre zuteil, im zweitgrößten Stadion der Anlage beim Melbourne Park aufzuschlagen, und zwar in der Margaret Court Arena. Das gar frühe Aufstehen bleibt den heimischen Tennisfans dieses Mal erspart: Denn der Schützling von Günter Bresnik darf als einer der wenigen täglich Privilegierten im Rahmen der Night Session einlaufen. Thiem bestreitet die zweite Partie nach 9:00 Uhr MEZ, nach unmittelbar zuvor einem Damenmatch über zwei Gewinnsätze. Auch am vierten Hauptfeld-Spieltag seid ihr mit Eurosport und dem Eurosport Player immer live dabei, Thiems Auftritt gegen Thompson gibt es zudem auf tennisnet.com im Liveticker und natürlich in den Livescores zu verfolgen.

