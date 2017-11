Stark! Grabner-Doppelpack bei Rangers-Sieg

NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NFL Seahawks @ Cardinals NHL Senators @ Avalanche NBA Bucks @ Spurs NHL Oilers @ Rangers NBA Grizzlies @ Rockets NFL RedZone -

Week 10 NBA Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals NFL Patriots @ Broncos NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks NFL Dolphins @ Panthers NBA Spurs @ Mavericks NBA Cavaliers @ Hornets NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics NFL Titans @ Steelers NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers NFL RedZone -

Week 11 NBA Pacers @ Heat NHL Islanders @ Hurricanes NFL Eagles @ Cowboys NHL Blue Jackets @ Sabres

Erfolg auf der ganzen Linie für Michael Grabner: Der österreichische Eishockey-Legionär in der NHL erzielte in der Nacht auf Dienstag beim 5:3-Heimsieg seiner New York Rangers gegen die Columbus Blue Jackets zwei Tore.

Im zweiten Drittel verkürzte der Kärntner auf 1:2, während sein Empty-Net-Treffer 48 Sekunden vor der Schlusssirene den Endstand herstellte.

Thomas Vanek musste sich mit seinen Vancouver Canucks auf eigenem Eis den Detroit Red Wings mit 2:3 geschlagen geben. Der Steirer verbuchte in diesem Spiel einen Scorerpunkt, indem er das erste Tor seines Teams vorbereitete.