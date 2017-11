Duchene während des Spiels getradet

NHL Blue Jackets @ Rangers NFL Lions @ Packers NBA Heat @ Warriors NBA Bucks @ Cavaliers NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets NFL Seahawks @ Cardinals NHL Senators @ Avalanche NBA Bucks @ Spurs NHL Oilers @ Rangers NBA Grizzlies @ Rockets NFL RedZone -

Kurioser Transfer in der NHL! Während des Spiels der New York Islanders wurde Avalanche-Topstar Matt Duchene im ersten große Trade der Spielzeit zu den Ottawa Senators transferiert. Der Olympiasieger stand im ersten Drittel der Partie noch auf dem Eis, wurde dann aber in die Kabine beordert, als der Deal perfekt war. Im Zuge des Tauschgeschäfts zwischen drei Teams landete Kyle Turris bei den Nashville Predators. Die Avalanche erhielt vor allem Perspektivspieler.

Leon Draisaitl kommt mit seinen Edmonton Oilers in der NHL dagegen weiterhin nicht auf Touren. Zwei Tage nach dem vierten Saisonerfolg kassierte der deutsche Jungstar mit seinem Team beim 0:4 gegen die Detroit Red Wings erneut eine ernüchternde Niederlage. Es ist bereits die neunte Niederlage in der noch jungen Spielzeit. Die hoch eingeschätzen Oilers sind damit aktuell die zweitschlechteste Mannschaft der gesamten Liga.

Connor McDavid: "Waren nicht gut genug"

Besser erging es Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg mit den New York Islanders. Das Team aus Brooklyn setzte sich gegen die Colorado Avalanche mit 6:4 durch und unterstrich damit seine insgesamt gute Verfassung der ersten Saisonwochen. Greiss parierte bei seinen sechsten Einsatz 31 von 35 Schüssen auf sein Tor. Seidenberg erhielt über 22 Minuten Eiszeit, bleib aber ohne Scorerpunkt.

Als nächstes kommt es am Dienstag zum Duell zwischen den Islanders und den angeschlagenen Oilers. "Wir waren einfach nicht gut genug", sagte deren Kapitän Connor McDavid nach der Pleite gegen die Red Wings in eigener Arena. Headcoach Todd McLellan bemängelte die fehlende Geschwindigkeit im Spiel. Draisaitl brachte lediglich einen Schuss aufs Tor zustande, erhielt aber die meiste Eiszeit aller Oilers-Stürmer.