NFL-Wildcard-Games im LIVESTREAM: Baltimore Ravens vs. Los Angeles Chargers und Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles

Die Playoffs sind endlich da - und es wartet eine packende Wildcard-Runde: Wie schlagen sich die Chargers in Baltimore? Und gelingt Philly bei den Bears die nächste Überraschung?

Baltimore Ravens - Los Angeles Chargers

Welche Antworten finden die Chargers auf Baltimores Defense? Vor zwei Wochen, als die Ravens in L.A. gewannen, fiel den Chargers überhaupt nichts ein, und die wacklige Pass-Protection könnte eine so vielversprechende Saison abrupt beenden. Umso mehr, wenn man sieht, welche Probleme Rivers mit dem Blitz und mit Pressure generell in dieser Saison und vor allem in den vergangenen Wochen hatte. Die Chargers werden gegen eine der beiden besten Defenses in der Liga Big Plays brauchen, das wird ein absoluter Knackpunkt.

Und umgekehrt? Auch hier ist das Matchup klar: die Chargers müssen das Run Game der Ravens mit höchster Disziplin verteidigen; und so stark L.A. defensiv gegen den Pass ist - hier sollte Baltimore große Probleme haben -, so ist auch klar: die Run-Defense ist auf dieser Seite des Balls die größte Anfälligkeit. Vielleicht sind die Ravens schlicht das Worst-Case-Matchup für ein eigentlich sehr starkes Chargers-Team..

Chicago Bears - Philadelphia Eagles

Dieses Matchup ist so, so viel enger, als man sich vor vier Wochen hätte träumen lassen. Die Eagles haben zu ihrer Stärke aus der vergangenen Saison zurückgefunden, alles baut auf dem 4-Men-Rush und der Offensive Line auf. Das ist eine sehr gute Basis gegen ein Bears-Team, dessen Pass-Rush man stoppen und gegen das man Trubisky in der Pocket halten muss.

Doch wie angeschlagen ist Nick Foles, der gegen Washington am Sonntag mit einer Rippenverletzung raus musste? Und fast noch wichtiger: welche Version von Nick Foles sehen wir in diesem Spiel? Beide Teams sind gefährlich und haben das Potential, auch höhere Seeds zu schlagen. Der Heimvorteil, die in der Summe stärkere Defense und das bessere Offensiv-Scheme könnte den knappen Ausschlag zugunsten der Bears geben.

