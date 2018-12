NFL im Livestream: Pittsburgh Steelers - New England Patriots heute live sehen

Die Pittsburgh Steelers empfangen in Week 13 der aktuellen NFL-Saison zum absoluten Gipfeltreffen in der AFC die New England Patriots. Das Spiel wird am Sonntag (ab 22.20 Uhr) wie gewohnt auf PULS 4 live übertragen. HIER geht's zum Livestream der Partie!

Was ist nur mit den Steelers los? Dieses Spiel in Oakland darf Pittsburgh niemals verlieren, alleine mit ihrer Offensive und Defensive Line hätte man die Partie für sich entscheiden müssen. Stattdessen erlauben die Steelers der Raiders-Offense lange Drives und gaben selbst die späte Führung noch aus der Hand.

Jetzt muss man gegen die Pats und Saints ran, und wird vermutlich mit Blick auf die Playoffs womöglich zumindest eines der beiden Spiele gewinnen müssen. Die spannende Frage lautet einmal mehr: kann Pittsburgh, das auf ein Comeback von James Conner hoffen darf, seine Coverages umstellen? Oder sitzt man wieder in seinen Zones und wird von New Englands Kurzpass-Offense stückweise zerlegt? Passiert das, dann werden die kritischen Stimmen gegen Mike Tomlin immer lauter werden.

Pittsburgh Steelers - New England Patriots: Livestream und TV-Übertragung

Das Spiel wird am Sonntagabend ab 22.20 Uhr im Fernsehen live auf PULS 4 gezeigt.

Patriots gegen Steelers: Die letzten fünf Ergebnisse