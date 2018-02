Markus Schairer nach seinem schweren Sturz: "Will meine Familie umarmen"

NBA Sa 17.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! Serie A So 18.02. Feinkost zum Mittagessen: Derby della Mole in Turin Qatar Total Open Women Single Live WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single Live ATP Buenos Aires: Viertelfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single Live ATP New York: Viertelfinale Pro14 Live Glasgow -

Snowboard Crosser Markus Schairer sprach im Krankenhaus von Wonju von einem "Glück im Unglück". Der fünfte Halswirbel sei durchgebrochen, vorne und hinten. "Laut der ersten Diagnose ist er aber stabil." Er darf am Samstag die Heimreise antreten und wird direkt ins Landeskrankenhaus Feldkirch überstellt. Eine Operation wird möglicherweise nötig sein und alles mit einer Platte stabilisiert.

Schairer erhielt am Freitag Besuch von seinen Teamkollegen. "Ich bin extrem froh, dass ich morgen heim darf. Es ist nicht so toll, in einem Land zu sein, wo man die Sprache nicht spricht. Man kann sich auch auf Englisch nicht richtig verständigen."

Vom Sturz weiß er noch, dass sich der Abgang in der Luft wie zehn Minuten anfühlte. "Ich habe über einige Sachen nachgedacht. Nachdem ich wieder auf die Beine gekommen bin, habe ich mir gedacht, dass ich eine richtige, richtige Sau hatte." Aus welche Emotion heraus er selbständig ins Ziel fuhr, wisse er nicht mehr. "Das war sicher nicht die schlauste Idee, aber ist einfach so passiert." Statt mit dem Hubschrauber ging es mit dem Auto in das Krankenhaus, das sei ungut gewesen. Im Krankenhaus selbst sei alles reibungslos verlaufen.

Zum Olympiakurs meinte er: "Gerade bei Olympia will man immer schneller, höher, weiter. Dann steht so ein massives Teil hier. Es wurde von den Fahrern gewarnt, dass die Sprünge irgendwann zu weit gehen." Bei Olympia ziehe man aber nicht zurück. Wie bei ihm alles weitergehe, sei völlig unklar. Der erste Checkpoint, den er erreichen möchte, sei, bald wieder auf den Beinen zu sein. "Und meine Familie daheim umarmen."