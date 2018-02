Marcel Hirscher vor Shiffrin-Schicksal gewarnt

NBA Sa 17.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! Serie A So 18.02. Feinkost zum Mittagessen: Derby della Mole in Turin Qatar Total Open Women Single Live WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single Live ATP Buenos Aires: Viertelfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single Live ATP New York: Viertelfinale Pro14 Live Glasgow -

Cheetahs Premiership Live Sale -

Saracens Ligue 1 Live Monaco -

Dijon Primera División Live Girona -

Leganes Copa del Rey Live Barcelona -

Saski-Baskonia NBA All-Star 2018: Rising Stars Challenge DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Februar Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Super Liga Roter Stern -

Ivanjica Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Copa del Rey Teneriffa -

Real Madrid U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen NCAA Division I Indiana @ Iowa Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand NCAA Division I Texas A&M @ Arkansas NCAA Division I West Virginia @ Kansas NBA All-Star 2018: All-Star Saturday Night World Championship Boxing Danny Garcia vs Brandon Rios DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Februar Karate1 Premier League Premier League: Dubai Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Premiership Wasps -

Exeter Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Finale Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale NHL Flyers @ Rangers Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux NHL Oilers @ Avalanche U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale NHL Devils @ Hurricanes Superliga Banfield -

Boca Juniors NBA All-Star Game 2018 Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. Februar NHL Wild @ Islanders League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo NCAA Division I Oklahoma @ Kansas Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. Februar Ligue 1 Troyes -

Dijon Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Februar Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 3 Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Februar Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Viertelfinale Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Berlin CEV Champions League (W) Novara -

Fenerbahce NHL Islanders @ Maple Leafs NBA Clippers @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Februar J1 League Tosu -

Kobe Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Halbfinale Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Viertelfinale Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Six Nations Frankreich -

Italien Primera División La Coruna -

Espanyol NBA Timberwolves @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Six Nations Schottland -

England Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar Cup Akhisar -

Galatasaray CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkisch) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Defensor -

Gremio NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale

Seit zwölf Jahren wartet Österreich auf einen Olympiasieger im Herren-Riesentorlauf. Zuletzt war 2006 in Turin Benjamin Raich erfolgreich. Medaillenlos verliefen die Winterspiele 2010 und 2014, als Marcel Hirscher jeweils Vierter wurde. Der Salzburger Weltmeister ist für den Bewerb am Sonntag in Yongpyong der Topfavorit, größte Herausforderer sind Alexis Pinturault und Henrik Kristoffersen.

Die Alpin-Herren übersiedelten damit von der Strecke in Jeongseon zu jener nach Yongpyong, aus Österreich musste dies nur Kombi-Olympiasieger Hirscher machen, die weiteren Riesentorläufer und Olympia-Debütanten Manuel Feller, Stefan Brennsteiner und Christian Hirschbühl hatten im Olympischen Dorf in der Nähe des Technik-Berges Quartier bezogen. Vizeweltmeister Roland Leitinger fehlt verletzungsbedingt.

Hirschbühl startet im Riesentorlauf

Philipp Schörghofer war ohne Weltcup-Einsatz für das ÖOC-Team nominiert worden, nach einem Schlag aufs Knie im Training in Yongpyong verspürte er wieder Schmerzen. "Wir hatten mit Christian Hirschbühl einen Ersatzfahrer mit, er hat mit guten Leistungen aufgezeigt, deshalb haben wir uns für ihn entschieden", sagte ÖSV-Rennsportleiter Andreas Puelacher.

Für Hirscher ist nach seinem ersten Olympiasieg "alles, was kommt, Draufgabe". Von den fünf klassischen RTL-Rennen des Winters gewann der 28-Jährige mit Beaver Creek, Alta Badia, Adelboden und Garmisch-Partenkirchen vier, Pinturault war in Val d'Isere erfolgreich, wo Hirscher auf Rang drei kam. Den einzigen weiteren Podestplatz für den ÖSV errang Feller als Garmisch-Zweiter vor dem wiedererstarkten US-Amerikaner Ted Ligety, der auch bei Olympia gefährlich werden könnte.

Hirscher: "Absolute Dominanz muss nicht zum Erfolg führen"

Der zweifache Ski-Olympiasieger (Kombi 2006, RTL 2014) bezeichnet sich selbst als "Titelverteidiger" auf dem Hang, gewann am 5. März 2006 den bisher letzten Weltcup-Riesentorlauf in Yongpyong. "Es ist ein Hang, der meinem Stil sehr entgegenkommt. Er ähnelt sehr den Bergen in Deer Valley, wo ich das Skifahren gelernt habe", sagte der 33-Jährige.

Die Vorbereitung der Österreicher auf die Technikrennen in Yongpyong gestaltete sich anders als zuvor auf die Speed-Rennen in Jeongseon: "Es ist dicht gedrängt auf der Piste, das letzte Mal, dass wir Jungs mit 25 Leuten trainiert haben, das ist 15 Jahre her im Schülerkader. Aber es ist für alle gleich", sagte Hirscher.

"Ein Set-up zu finden und gut abgestimmt zu sein, ist schwieriger als geglaubt bei den Bedingungen. Das bereitet uns ein bisschen Kopfzerbrechen", gestand er. Bei den Damen habe man gesehen, dass viel über das Material und das Set-up gehe. "Wir haben im Damen-Slalom gesehen, die ohne große Rattern runterkamen, haben auch gewonnen. Man hat auch gesehen, dass nicht zwingend die absolute Dominanz hier bei diesen Bewerben zu einem Erfolg führen muss."

Er wolle natürlich ähnlich performen wie im Weltcup, die Erwartungshaltung habe sich aber ein bisschen relativiert. "Es ist nicht das Typische, wo ich mich draufstelle und weiß, wie was funktioniert."

Dass sein Kombi-Antreten ("Am ersten Tag reden dich alle mit Herr Olympiasieger an, das hilft ein wenig, das alles zu checken") ihm einen Nachteil gegenüber Kristoffersen und Co. bringen könnte, glaubt Hirscher nicht. "In Europa sind die Bedingungen sicherlich nicht so, wie wir sie hier vor Ort vorfinden."

Feller: "Schnee ist ganz eigen"

Nicht zwingend gehe nach Kombi-Gold alles leichter von der Hand. "Vielleicht ist der Druck abgefallen. Am Anfang ist man so richtig 'on fire', will alles zerreißen. Dann hat man für sich selbst das große Ziel erreicht und hat dann schon einmal einen kurzen Hänger. Aber das Gute ist, dass es gleich weitergeht."

Auch Feller findet den Schnee "ganz eigen", es sei schwierig, den Ski auf Zug zu kriegen. Der Zweite von Garmisch und Disziplinfünfte baut auf seine Konstanz in dieser Saison. "Wenn du kein einziges Mal ausfällst, gehst du einfach mit viel mehr Selbstvertrauen und einer gewissen Selbstverständlichkeit an den Start. Es ist in beiden Disziplinen was drinnen." Er glaube, dass er im Slalom stärker als im Riesentorlauf sei, allerdings habe er da viele Ausfälle, die im Hinterkopf sitzen.

Brennsteiner kommt laut eigenen Angaben mit den Bedingungen gut zurecht. "Wenn ich mein Skifahren hinbekomme, dann brauche ich mich nicht zu verstecken." Auch der 27-jährige Hirschbühl gibt sein Debüt im Zeichen der Fünf Ringe. "Ich bin froh, dass ich am Start bin. Ich werde es wie ein normales Rennen angehen und einfach drauflosfahren."