Das ist Österreichs Aufgebot für die Olympischen Winterspiele

Österreichs 105 Teilnehmer (40 Damen und 65 Herren) an den XXIII. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (Südkorea) von 9. bis 25. Februar 2018 (plus 2 Ersatzleute im Bob):

BIATHLON (9)

Damen (3): Lisa Theresa Hauser, Katharina Innerhofer, Dunja Zdouc

Herren (6): Julian Eberhard, Tobias Eberhard, Simon Eder, Sven Grossegger, David Komatz, Dominik Landertinger

BOB (12)

Damen (4): Christina Hengster, Valerie Kleiser; Katrin Beierl, Victoria Hahn; Viktoria Eigner (Ersatz)

Herren (8): Benjamin Maier, Kilian Walch, Markus Sammer, Danut-Ion Moldovan; Markus Treichl, Markus Glück, Marco Rangl, Ekemini Bassey; Stefan Laussegger (Ersatz)

EISKUNSTLAUF (2)

Paarlauf: Miriam Ziegler/Severin Kiefer

EISSCHNELLLAUF (2)

Damen (1): Vanessa Herzog

Herren (1): Linus Heidegger

NORDISCHE KOMBINATION (5)

Herren (5): Wilhelm Denifl, Bernhard Gruber, Lukas Klapfer, Mario Seidl und ein weiterer Athlet (Nominierung bis 28.1.)

RODELN (10)

Damen (3): Madeleine Egle, Birgit Platzer, Hannah Prock

Herren (7): Reinhard Egger, David Gleirscher, Wolfgang Kindl; Peter Penz/Georg Fischler, Thomas Steu/Lorenz Koller

SKELETON (2)

Damen (1): Janine Flock

Herren (1): Matthias Guggenberger

SKI ALPIN (22)

Damen (11): Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Cornelia Hütter, Bernadette Schild, Nicole Schmidhofer, Anna Veith und fünf weitere Läuferinnen (Nominierung bis 28.1.)

Herren (11): Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Max Franz, Marcel Hirscher, Vincent Kriechmayr, Michael Matt, Matthias Mayer, Hannes Reichelt, Philipp Schörghofer, Marco Schwarz und ein weiterer Läufer (Nominierung bis 28.1.)

SKI CROSS (6)

Damen (2): Andrea Limbacher, Katrin Ofner

Herren (4): Adam Kappacher, Christoph Wahrstötter, Robert Winkler, Thomas Zangerl

SKI-FREESTYLE (6)

Damen (3): Elisabeth Gram (Halfpipe), Melanie Meilinger (Buckelpiste), Lara Wolf (Slopestyle)

Herren (3): Andreas Gohl, Marco Ladner, Lukas Müllauer (alle Halfpipe)

SKILANGLAUF (7)

Damen (3): Anna Seebacher, Teresa Stadlober, Lisa Unterweger

Herren (4): Dominik Baldauf, Max Hauke, Luis Stadlober, Bernhard Tritscher

SKISPRINGEN (8)

Damen (3): Chiara Hölzl, Daniela Iraschko-Stolz, Jacqueline Seifriedsberger

Herren (5): Clemens Aigner, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer

SNOWBOARD (14)

Damen (5): Anna Gasser (Big Air, Slopestyle); Julia Dujmovits, Ina Meschik, Claudia Riegler, Sabine Schöffmann (alle Parallel-Riesentorlauf)

Herren (9): Hanno Douschan, Alessandro Hämmerle, Lukas Pachner, Markus Schairer (alle Cross); Clemens Millauer (Big Air, Slopestyle), Benjamin Karl, Sebastian Kislinger, Alexander Payer, Andreas Prommegger (alle Parallel-Riesentorlauf)