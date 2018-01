Hirscher will in Schladming eine neue Serie starten

NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League Darts 1 -

Dublin NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale NBA Lakers @ Nets Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg -

Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland NBA Bulls @ Clippers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg – Finale NBA Lakers @ Thunder

Marcel Hirscher hat am Sonntag seinen 54. Weltcup-Sieg verpasst. Am Dienstag bietet sich beim Flutlicht-Slalom in Schladming aber schon die nächste Chance, mit Hermann Maier gleichzuziehen. "Es ist die erste Möglichkeit für eine neue Serie", meinte der Salzburger. Kitzbühel-Sieger Henrik Kristoffersen könnte am Dienstag mit seinem vierten Nightrace-Streich zu Rekordsieger Raich aufschließen.

Maier-Bestmarke ist Hirscher egal

Nach seinem zweiten Platz in Kitzbühel zeigte sich Hirscher einerseits ausgelaugt ("Jetzt geht mir schon der Akku aus"), zugleich hatte er den Blick schon auf die kommenden Aufgaben gerichtet. Der 28-Jährige will wieder gewinnen, wenngleich ihm das Umstürzen der "Herminator"-Bestmarke von 54 Weltcup-Siegen dabei relativ egal ist. "Das ist, glaube ich, mehr für die Medien spannend als für mich", betonte er nicht zum ersten Mal.

Auch die Situation im Gesamtweltcup - Hirscher liegt mit 154 Punkten Vorsprung auf Kristoffersen in Front - spiele keine Rolle. "Ich schaue mir keinen Punktstand an. Das ist mir momentan recht Banane", brachte er es auf den Punkt. "Es ist mir klar, dass er das unbedingt will. Ich muss nicht unbedingt, ich darf. Ich werde auch weiterhin versuchen, Rennen zu gewinnen, und nicht zu punkten."

Wichtig ist ihm dagegen, vor heimischen Publikum Bestleistungen abrufen zu können. "So frech bin ich schon, dass ein oder zwei Zuschauer nach Kitzbühel gekommen sind, um Marcel Hirscher zumindest auf dem Podium zu sehen. Da fällt mir schon immer ein Stein vom Herzen, wenn man dann so performen kann wie im Ausland", verriet er.

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Erster Durchgang macht Hirscher nachdenklich

Die Verhältnisse beim Slalom auf dem Ganslernhang hätten ihm nicht in die Karten gespielt, aber da sei er nicht der Einzige gewesen. "Ich glaube, es wünscht sich jeder ein bisschen weniger Schnee beim Rennfahren. Aber ich freue mich riesig, dass es schneit, dass wir einen Winter haben und nicht auf der grünen Wiese herumspringen."

Gedanken machen müsse sich Hirscher, "warum ich im ersten Durchgang überhaupt keinen Meter gehabt habe, um mit Henrik und Michi Matt mitzuhalten. So ehrlich muss man sein. Denn es war eine gute Fahrt, es hat nicht schlecht ausgeschaut. Aber da fehlt einfach eine Sekunde". Schon die Trainingswoche vor Kitzbühel habe Anzeichen geliefert, dass er sich bei wärmeren Temperaturen und frischem Schnee etwas schwerer tue.

Auch Schladming präsentiert sich derzeit als fast schon kitschig weiße Winterlandschaft. Händeringend suchen die Veranstalter laufend nach freiwilligen Helfern, um den Neuschnee aus der Piste zu rutschen. "Ich denke, dass wir in Schladming eher weiche Bedingungen haben werden. Das ist ein bisschen die Befürchtung", sagte Hirscher.

Schladming für Kristoffersen "Heimrennen"

Kristoffersen macht am Dienstagabend Jagd auf seinen insgesamt sechsten Rennsieg in Österreich. Dreimal hat er bereits das Flutlicht-Event gewonnen, erfolgreicher war nur Benjamin Raich mit vier Siegen. Vor vier Jahren passierte auch sein allererster Weltcup-Sieg in Schladming. "Ich freue mich auf Schladming. Ich wohne ja in Salzburg, früher habe ich in Ramsau gewohnt. Das ist nicht so weit weg. Es ist ein bisschen ein Heimrennen für mich", freute sich der 23-Jährige.

Für Hirscher war es nur "eine Frage der Zeit", bis Kristoffersen wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt. "Ich kenne es aus dem letzten Jahr, das nagt natürlich schon ein bisserl an einem. Aber beim Henrik haben alle gewusst, früher oder später wird er wieder Erster." Der Norweger habe ihn in Kitzbühel beeindruckt. "Was er wieder teilweise für Passagen gefahren ist, eigentlich so wie ich den Henrik kenne im Slalom. Das davor war eh ungewohnt."

Wer wird vierter Olympia-Starter?

Wie so oft ist das Nightrace der letzte Spezialslalom vor einem Großereignis. Am Dienstag nächste Woche findet vor der Abreise der Sportler zu den in Südkorea ausgetragenen Olympischen Spielen noch ein Parallelslalom in Stockholm statt. ÖSV-Technik-Coach Marko Pfeifer ist für Olympia noch auf der Suche nach dem vierten Starter neben Hirscher, Michael Matt und Manuel Feller. Vieles deutet auf Marco Schwarz hin, der in Kitzbühel 16. wurde, während Christian Hirschbühl ausschied.

Der Vorarlberger war vor seinem Missgeschick im Finale, als ihm ein Hilfstor zwischen die Beine geriet, aber gut dabei, wenn man seine Teilzeiten beachtet. "Ich muss es jetzt in Schladming gleich angehen wie im zweiten Durchgang. Schauen, dass man locker bleibt, die Ski laufen lassen, an dem festhalten. Der Speed ist richtig gut", drückte der 27-Jährige Zuversicht aus. "Nach Schladming werden die Trainer dann entscheiden."