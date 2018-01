Olympische Winterspiele: Anna Veith ist Fahnenträgerin

League Cup Di 23.01. Die Entscheidung: Bristol-ManCity & Chelsea-Arsenal Copa del Rey Do 25.01. Derby mit Druck: Dreht Barca den Rückstand? Serie A Juventus -

Österreichs Aufgebot für die Olympischen Winterspiele von 9. bis 25. Februar in Pyeongchang (Südkorea) wird 105 Athleten betragen, 40 davon Frauen und 65 Männer. Dazu kommen 181 Betreuer und Betreuerinnen sowie zwei Ersatzleute im Bob. Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier am 9. Februar ist Alpinskiläuferin Anna Veith, die vor vier Jahren in Sotschi die Goldmedaille im Super-G gewonnen hatte.

Namentlich sind noch nicht alle Athleten bekannt, dies betrifft sechs alpine Skirennläufer (5 Damen/1 Herr) sowie einen Nordischen Kombinierer. Es werden noch die Weltcuprennen in dieser Woche abgewartet, internationaler Nennschluss ist erst der kommende Sonntag. Dies gab das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) am Montag in einer Pressekonferenz in Wien bekannt.

Österreich wird im Biathlon, Bob, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Langlauf, Nordischer Kombination, Rodeln, Skeleton, Ski Alpin, Ski Cross, Ski Freestyle, Skispringen und Snowboard vertreten sein.

Die Athleten fassen in den kommenden zwei Tagen in Wien ihre Olympia-Einkleidung aus, am Mittwoch erfolgt die Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg sowie am Abend die "Lotterien Farewell-Feier" in der Aula der Wissenschaften.