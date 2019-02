Ski-WM Nordisch heute live: Skispringen, Langlauf und Kombination im Livestream & Liveticker

Die nordische Ski-WM in Seefeld steht heute vor einem Super Sunday. In allen drei Sportarten stehen Team-Wettkämpfe auf dem Programm. SPOX gibt einen Überblick über das Programm am Sonntag und liefert wichtige Infos zur WM in Tirol.

Für die Kombinierer geht es von der Großschanze im Team-Sprint um Medaillen. Jeweils zwei Athleten formen eine Mannschaft, nach zwei Sprüngen am Bergisel geht es auf zwei 7,5-Kilometer-Schleifen. Die Skispringer messen sich auf der Großschanze im Teamspringen, während die LangläuferInnen ebenfalls einen Team-Sprint bestreiten.

Nordische Ski-WM heute live: Programm vom Sonntag

Bereits um 10:30 Uhr und damit wie gewohnt früh starten die nordischen Kombinierer mit ihrem Sprungdurchgang. Die Team-Sprints der Damen und Herren folgen eine Stunde später, während die Entscheidung bei den Springern und Kombinierern am Nachmittag fällt.

Tag Disziplin Event Uhrzeit Ticker So., 24.02. Nord. Komb. Team-Sprint Großschanze 10:30 Uhr LIVETICKER So., 24.02. Langlauf Team-Sprint Damen & Herren 11:30 Uhr LIVETICKER So., 24.02. Nord. Komb. Team-Sprint Langlauf (2x7,5 km) 13:30 Uhr LIVETICKER So., 24.02. Skispringen Team-Springen Großschanze 14:45 Uhr LIVETICKER

© getty

LIVETICKER: Kombination, Skispringen & Langlauf live

SPOX berichtet von allen Wettkämpfen der Ski-WM in Seefeld 2019 live. Im LIVETICKER gibt es eine umfassende Berichterstattung zu allen Wettkämpfen am Sonntag.

Nordische Ski-WM heute live: Livestream & TV-Übertragung

Ab 11.10 steigt der ORF mit der Live-Übertragung aus Innsbruck ein. Um 11.25 Uhr folgt die Berichterstattung von den Langlauf-Sprints. In der TvThek bietet der ORF zudem einen gratis Livestream für alle User aus Österreich an.

Zudem sind die Wettkämpfe im ARD und auf Eurosport zu verfolgen.

WM in Seefeld: Diese ÖSV-Medaillen gab es 2017 in Lahti

Bei der Ski-WM 2017 im finnischen Lahti konnte der ÖSV insgesamt fünf Medaillen ergattern. Im Team-Springen gab es Bronze, können die österreichischen Adler dies diesmal toppen?