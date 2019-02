Ski-WM heute live: Herren-Abfahrt von Are im Livestream und Liveticker

Bei der Ski-WM der alpinen Rennläufer in Are (hier geht's zum gesamten Programm) steht am heutigen Samstag bei den Herren mit der Abfahrt (LIVE-Ticker) die Königsdiziplin auf dem Programm. Die Damen falllen um ihr letztes Abfahrtstraining um. SPOX erklärt, wo die Läufe im Livestream und TV gezeigt werden.

Ski-WM: Wann findet die Herren-Abfahrt statt?

Die Wetterbedingungen in Are machen es den Organisatoren nicht einfach. Schneefall und starker Wind lassen die Austragung des WM-Rennens am Freitag gehörig wackeln. Um 9 Uhr bestätigte die Rennleitung die von 10.30 bis 11.30 Uhr geplante Besichtigung. Die nächste Entscheidung, ob die Startzeit von 12.30 hält, ist für 11.30 Uhr angesetzt.

Beat Feuz, Abfahrts-Weltmeister von St. Moritz, zählt auch dieses Jahr zu den heißesten Gold-Anwärtern. Silber holte damals Erik Guay, der mittlerweile seine Karriere beendet hat, Bronze ging an Max Franz, der diesmal verletzt zuschauen muss.

Ski-WM im Livestream: Herren-WM-Abfahrt live sehen

Der ORF zeigt alle Rennen der Ski-WM in Are live. Auf der TvThek gibt es zudem einen gratis Livestream. Auch Eurosport und ARD/ZDF haben die WM-Rennen in ihrem Programm.

Liveticker von der Ski-WM

Für all jene, die das Rennen nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Hier geht's zur Live-Berichterstattung.

Abfahrt der Herren: Wer sind die Favoriten?

Zuallererst ist natürlich der aktuelle Super-G-Weltmeister und Kitzbühel-Abfahrtssieger Dominik Paris zu nennen. Aber natürlich ist auch mit Titelverteidiger Beat Feuz, der im Super-G hinter den Erwartungen blieb, zu rechnen. Von den Athleten aus dem ÖSV-Kader werden Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Hannes Reichelt die besten Chancen zugerechnet.

© GEPA

Ski-WM in Are: Damen-Abfahrt - Training abgesagt

Das für Samstag geplante, letzte Training vor der WM-Abfahrt der alpinen Ski-Damen in Aare findet nicht statt. Das gaben die Organisatoren am Freitag bekannt. Am Samstag wird Schlechtwetter erwartet, ein Zeitfenster für zwei Speed-Bewerbe wird es laut aktuellen Prognosen nicht geben. Vorrang hat die Abfahrt der Herren. Die Damen-Abfahrt wird am Sonntag ausgetragen, Startzeit ist jeweils 12.30 Uhr.

Ski-WM: Die Titelverteidiger