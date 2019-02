Ski-WM heute im Livestream: Wo kann ich die Herren-Kombi live sehen?

Die Ski-WM in Are geht in die zweite Wettkampf-Woche. Am heutigen Montag kämpfen die Herren in der Kombination (11 Uhr/14.30 Uhr im LIVETICKER) um die Medaillen. SPOX erklärt, wo das Rennen im Livestream und TV gezeigt wird.

Live-Updates: Kombi-Abfahrt vom Reservestart

Neuer Tag, nächste Verschiebung: Auch die vierte Abfahrt im Wettkampfprogramm der Ski-WM ist verkürzt worden. Wie der Veranstalter und der Ski-Weltverband (FIS) in der Früh vor der Kursbesichtigung bekanntgaben, beginnt die Kombi-Abfahrt der Herren am Montag am Reservestart beim Abschnitt Lillbranten.

Im Vorfeld wurde bereits bekanntgegeben, dass der Slalom ebenfalls auf verkürzter Strecke stattfinden wird.

Herren-Kombination: Wann findet das Rennen statt?

Sollte das Wetter mitspielen, geht die Kombi-Abfahrt um 11 Uhr über die Bühne. Am Nachmittag soll um 14.30 Uhr im Slalom die Entscheidung fallen, dabei wird das Flutlicht auf der Piste von Are schon eine größere Rolle spielen.

Startnummern: Wann kommen die ÖSV-Herren?

Thomas Mermillod Blondin aus Frankreich eröffnet das Rennen. Nur kurz darauf wird es aus österreichischer Sicht ernst:

Startnummer 3: Romed BAUMANN

Startnummer 5: Marco SCHWARZ

Startnummer 10: Vincent KRIECHMAYR

Startnummer 34: Daniel DANKLMAIER

Insgesamt stehen 56 Läufer am Start.

WM-Kombi der Herren im Livestream und live im TV

In Österreich zeigt der ORF alle Rennen der Ski-WM von Are live. Auf ORF eins beginnt die Übertragung am Montag um 10.20 Uhr. Für den Slalom steigt der ORF um 14 Uhr live ein. Mittels der TvThek ist man auch unterwegs mit einem Livestream versorgt.

Außerdem zeigt die ARD und Eurosport das Rennen ebenfalls live.

LIVETICKER: Die Herren-Kombi live zum Mitlesen

Für all jene, die das Rennen nicht live sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an. Hier geht's zum Link, mit dem man nichts verpasst.

