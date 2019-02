Ski-WM: Medaillenspiegel der Weltmeisterschaft 2019 in Aare

Die Alpine Ski-WM 2019 in Aare geht von 4. bis zum 17. Februar über die Bühne. Insgesamt werden bei den Wettkämpfen in Schweden Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen in elf Entscheidungen vergeben. SPOX liefert dir den aktuellen Medaillenspiegel:





Österreich ist nach dem Super-G noch ohne WM-Medaillen. Mikaela Shiffrin gewann den Auftaktbewerb in Aare, Silber ging an Sofia Goggia, Corinne Suter holte Bronze.

Nach einer von elf Entscheidungen führen die USA den Medaillenspiegel vor Ialien und der Schweiz an.

Ski-WM 2019 in Aare: Der Medaillenspiegel

Rang Land Gold Silber Bronze 1 USA 1 - - 2 Italien - 1 - 3 Schweiz - - 1

Der Medaillenspiegel der WM 2017 in St. Moritz

Bei der letzten WM in St. Moritz führte Österreich den Medaillenspiegel an. Marcel Hirscher (Salalom, Riesenslalom) und Nicole Schmidhofer (Super-G) sorgten für drei ÖSV-Goldmedaillen.

Rang Land Gold Silber Bronze 1 Österreich 3 4 2 2 Schweiz 3 2 2 3 Frankreich 2 0 0 4 Kanada 1 1 1 USA 1 1 1 6 Slowenien 1 0 0 7 Norwegen 0 1 1 8 Liechtenstein 0 1 0 Slowakei 0 1 0 10 Schweden 0 0 2 11 Deutschland 0 0 1 Italien 0 0 1

