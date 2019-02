Felix Gottwald kritisiert Peter Schröcksnadel: "Das war ein Schnellschuss"

Österreichs erfolgreichster Winter-Olympionike, der mittlerweile zurückgetretene Nordische Kombinierer Felix Gottwald, hat am Donnerstag nach der Doping-Razzia in Seefeld eine Lanze für den österreichischen Langlauf-Sport gebrochen und die ersten angekündigten Maßnahmen des ÖSV als "Schnellschuss" bezeichnet.

"Was mich am meisten stört, ist diese Pauschalverurteilung. Es gibt auch bei Unternehmern schwarze Schafe, aber es sind nicht alle Unternehmer Betrüger. Da muss man differenzieren. Es ist keine Option, den Langlauf in Österreich auszurotten. Wegen den Zweien darf nicht ganze Tross draufzahlen", meinte der mittlerweile 43-jährige Gottwald in einem ORF-Interview.

Die von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel angekündigte Maßnahme, den Langläufern kein Geld mehr zur Verfügung zu stellen, hält der elffache WM-Medaillengewinner für überzogen. "Das war wieder meines Erachtens ein Schnellschuss, da muss die Emotion raus. Man kann nicht so tun, als gäbe es den Langlauf in Österreich nicht mehr. Dafür ist der Langlauf-Sport ein viel zu gesunder Sport."

Die erfolgreichsten österreichischen Athleten bei olympischen Winterspielen © GEPA 1/12 Anna Veith und Marcel Hirscher führen das 105-köpfige Aufgebot für die Olympischen Spiele in Pyeongchang an. SPOX zeigt Euch die österreichischen Rekord-Medaillengewinner bei Winterspielen. © GEPA 2/12 Platz 9, Mario Stecher (Nordische Kombination): 2 Mal Gold, 2 Mal Bronze © GEPA 3/12 Platz 9, Benjamin Raich (Ski Alpin): 2 Mal Gold, 2 Mal Bronze © GEPA 4/12 Platz 5, Marcel Hirscher (Ski Alpin): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 5/12 Platz 5 - Trude Jochum-Beiser (rechts, Ski Alpin): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 6/12 Platz 5, Andreas & Wolfgang Linger (Rodeln): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 7/12 Platz 5, Andreas Kofler (Skispringen): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 8/12 Platz 5, Michaela Dorfmeister (Ski Alpin): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 9/12 Platz 4 - Hermann Maier (Ski Alpin): 2 Mal Gold, 1 Mal Silber, 1 Mal Bronze © GEPA 10/12 Platz 3, Toni Sailer (Ski Alpin): 3 Mal Gold © GEPA 11/12 Platz 2 - Thomas Morgenstern (Skispringen): 3 Mal Gold, 1 Mal Silber © GEPA 12/12 Platz 1 - Felix Gottwald (Nordische Kombination): 3 Mal Gold, 1 Mal Silber, 3 Mal Bronze

Gottwald war bis 2011 in der Nordischen Kombination aktiv. In seiner Karriere gewann er elf WM- und sieben Olympia-Medaillen, davon sechs in Gold. In der Saison 2000/01 krönte er sich zum Gesamtweltcup-Sieger. In einem SPOX-Interview vor zehn Jahren sagte Gottwald im Zusammenhang mit Doping im Spitzensport: "Entscheidend ist, dass du im Leben mit dir selber zufrieden bist. Wenn du dopst, manipulierst, betrügst, dann geht das nicht."