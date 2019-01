Nicole Schmidhofer gewinnt Super-G in Garmisch-Partenkirchen

Nicole Schmidhofer hat den Super-G von Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Die Super-G-Weltmeisterin feierte damit ihren ersten Weltcup-Sieg in dieser Disziplin und verdrängte Sofia Goggia, die in Deutschland ihr Comeback nach schwerer Verletzung feierte, auf Rang zwei. Dritte wurde Lara Gut-Behrami.

"Die Fahrt war cool. Ich hätte es im Ziel nicht gedacht, dass das die Piste hergibt. Mein Betreuer hat mir wieder ein Gerät hergerichtet, der Ski ist abgegangen", freute sich Schmidhofer über exzellentes Material.

Obwohl die Kärntnerin 2017 Weltmeisterin im Super-G wurde, fehlte ihr bislang ein Sieg in der zweitschnellsten Speed-Disziplin. In dieser Saison feierte sie bereits zwei Siege in Lake Louise, beide in einer Abfahrt.

Die restlichen Österreicherinnen befanden sich nach den ersten 20 Läuferinnen im geschlagenen Feld. Keine weitere ÖSV-Dame schaffte den Sprung in die Top-10. Hier geht's zum Gesamtergebnis von Garmisch-Partenkirchen.