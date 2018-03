Thomas Dreßen gewinnt Abfahrt in Kvitfjell

Six Nations Irland -

Der Deutsche Thomas Dreßen gewinnt die Abfahrt in Kvitfjell. Der Kitzbühel Sieger schlägt Beat Feuz (SUI) um acht Hundertstel Sekunden. Lokalmatador Aksel Lund Svindal (NOR/+0,17 Sek.) wird Dritter, sein Landsmann Kjetil Jansrud (+0,27 Sek.) kommt auf Platz vier.

Die ÖSV-Abfahrer erleiden eine klare Niederlage. Vincent Kriechmayer erreicht als Bester nur Rang neun (+0,67). Hannes Reichelt (+0,88) wird Zwölfter, Max Franz (+1,20) 13. Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer fällt mit bester Zwischenzeit aus.

In der Disziplinwertung liegt Feuz damit vor dem finalen Rennen in Aare 60 Punkte vor Svindal, Dreßen ist in diesem Ranking bereits Dritter. Sonntag steht in Kvitfjell noch ein Super-G auf dem Programm.