Cornelia Hütter verpasst Weltcup-Finale

Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightning BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 World Rugby Sevens Series Vancouver: Tag 1 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Joventut -

Saski-Baskonia BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 World Rugby Sevens Series Vancouver: Tag 2 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter

Cornelia Hütter kann die abschließenden Rennen im alpinen Ski-Weltcup in Aare kommende Woche nicht bestreiten. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte, verletzte sich die Speed-Spezialistin am Donnerstag beim Riesentorlauf-Training auf der Reiteralm bei einem Sturz. Eine Untersuchung in der Klinik Diakonissen Schladming ergab eine Lungenprellung und eine Läsion der Milz.

Die Steirerin bekam von den Ärzten Bettruhe von 10 bis 14 Tagen verordnet. "Der Sturz war sehr unspektakulär. Ich bin gegen eine Stange des Sicherheitsnetzes gerutscht", erklärte Hütter in einer Aussendung.

"Natürlich ist es sehr schade, dass ich am Weltcupfinale nicht teilnehmen kann. Mit Verletzungen innerer Organe ist aber nicht zu scherzen. Deshalb bleibe ich die nächsten Tage unter ärztlicher Beobachtung, damit ich so früh wie möglich das Krankenhaus wieder gesund verlassen kann."