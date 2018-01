Anna Gasser für Laureus World Sports Award nominiert

Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NCAA Division I Missouri @ Texas A&M NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs Unibet Masters The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn

Anna Gasser, Österreichs Sportlerin des Jahres 2017, steht auch weltweit hoch im Kurs. Die 26-jährige Snowboard-Weltmeisterin aus Kärnten ist in der Kategorie Actionsportler für den Laureus World Sports Award nominiert worden. Die Vergabe der prestigeträchtigen Auszeichnung erfolgt am 27. Februar in Monaco.

Jury mit Franz Klammer

Die weiteren nominierten Actionsportler sind die Surf-Weltmeister Tyler Wright (AUS) und John John Florence (USA), Snowboarder Mark McMorris (CAN), der US-Skateboarder Nyjah Huston und der französische Einhand-Segler Armel Le Cleac'h. Die Wahl wird durch die Laureus World Sports Academy durchgeführt, einer Vereinigung von über 60 ehemaligen Sport-Größen, darunter auch der Kärntner Franz Klammer.

Bisher haben vier Österreicher eine LWSA-Auszeichnung gewonnen: 2003 Arnold Schwarzenegger in der Kategorie "Sport for Good", 2004 Ski-Superstar Hermann Maier für das Comeback des Jahres, 2013 Felix Baumgartner (Actionsportler) und 2016 der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda für sein Lebenswerk. Zuletzt war vor zwei Jahren mit Ski-Doppelweltmeisterin Anna Veith (damals Fenninger) ein Sportler bzw. eine Sportlerin aus Österreich für den Laureus nominiert gewesen.

Federer gleich zweimal nominiert

In der Kategorie Sportler des Jahres stehen die Briten Mo Farah (Leichtathletik), Lewis Hamilton (Formel 1) und Chris Froome (Radsport), die Tennisspieler Roger Federer (Schweiz) und Rafel Nadal (Spanien) sowie der portugiesische Fußballer Cristiano Ronaldo zur Wahl. Bei den Sportlerinnen haben mit Allyson Felix (Leichtathletik), Katie Ledecky (Schwimmen), Mikaela Shiffrin (Ski alpin) und Serena Williams (Tennis) gleich vier US-Amerikanerinnen die Chance auf die Auszeichnung, dazu kommen die spanische Tennisspielerin Garbine Muguruza und die südafrikanische Läuferin Caster Semenya.

Federer könnte sogar zwei Awards gewinnen, ist der Schweizer doch auch in der Kategorie Comeback des Jahres nominiert.