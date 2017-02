Veith führt Super-G-Quintett an

Sonntag, 05.02.2017

Titelverteidigerin Anna Veith sowie Christine Scheyer, Nicole Schmidhofer, Tamara Tippler und Stephanie Venier werden für Österreich am Dienstag im Super-G bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz an den Start gehen (12.00 Uhr/live auf ORFeins und im SPOX-Liveticker). Die zuletzt von Kniebeschwerden geplagte Scheyer bestand den Formtest beim Training am Sonntag in Seefeld.

Als Fixstarterinnen standen aufgrund ihrer Saisonleistungen Veith, Venier und Schmidhofer fest. Im Kampf um die restlichen zwei Tickets für das erste WM-Rennen auf der Corviglia hatten Mirjam Puchner und Ricarda Haaser das Nachsehen.

