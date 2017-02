Weitere Verletzung bei Schlieri festgestellt

Mittwoch, 15.02.2017

Der Rekord-Weltcupsieger kam beim Skifliegen in Oberstdorf zuletzt schwer zu Sturz, hatte aber Glück im Unglück. Erste Diagnosen ergaben, dass er sich einen Einriss des inneren Seitenbandes im Knie zuzog. Nun gab der ÖSV jedoch mit dem Muskelbündelriss eine weitere Verletzung bekannt.

Die Nordische Ski-WM schreibt Schlierenzauer dennoch nicht ab. "Die WM in Lahti bleibt aber mein Ziel und ich sehe sie auch noch immer in Reichweite." Er wolle nun genau auf seinen Körper hören. "Der sagt einem dann schon, was möglich ist. Egal, wie es am Ende ausgeht, ich habe Freude an dem, was ich tue und blicke gespannt auf den Weg, der jetzt vor mir liegt", sagte Schlierenzauer.

