Schlierenzauer nach schwerem Sturz im Spital

Sonntag, 05.02.2017

Erst vor drei Wochen kehrte Gregor Schlierenzauer in den Weltcup zurück

Österreichs Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer hat sich am Sonntag in der Qualifikation zum Skiflug-Weltcup in Oberstdorf nach schon gesetztem 201-m-Flug verletzt. Der Tiroler fiel nach dem Telemark nach vorne und blieb danach einige Zeit im Auslauf liegen. Er klagte über Schmerzen im rechten Knie, das vergangenen April operiert worden war.

Schlierenzauer, der erst vor drei Wochen in Wisla nach etwas über einem Jahr aus einer Pause in den Weltcup zurückgekehrt war, wird derzeit im Krankenhaus Immenstadt untersucht.

