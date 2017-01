Nachtslalom: Die Startnummern auf der Planai

Dienstag, 24.01.2017

Als erster Fahrer wird um 17:45 Uhr Dave Ryding ins Nachtspektakel auf der Planai eintauchen. Der Brite überraschte am Wochenende in Kitzbühel und wurde am Ende nur noch von Marcel Hirscher abgefangen. Nach ihm werden Manfred Mölgg sowie Henrik Kristoffersen an den Start gehen. Neben Hirscher ebenfalls noch in der Topgruppe: Alexander Khoroshilov, Daniel Yule und Felix Neureuther.

Die weiteren Österreicher sind Marc Digruber (9), Michael Matt (12), Marco Schwarz (15), Manuel Feller (19), Christian Hirschbühl (28), Thomas Hettegger (44) sowie Richard Leitgeb (57). Insgesamt sind in Schladming 75 Läufer am Start, darunter auch Rodolfo Roberto Dickson Sommers für Mexiko sowie der in Tirol geborene und für Bolivien antretende Simon Breitfuss Kammerlander.

Der Nachtslalom in Schladming im Liveticker