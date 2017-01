Vonn: "Sollte diese Chance bekommen"

Montag, 16.01.2017

322 Tage nach ihrem letzten Weltcup-Rennen feierte Lindsey Vonn am vergangenen Wochenende in Altenmarkt/Zauchensee ihr Comeback, fuhr in der Abfahrt auf den 13. Platz. Natürlich noch nicht das, was sich Vonn wünscht, zufrieden war sie ob ihrer schweren Armverletzung aber allemal. Einmal mehr hat sich die 32-Jährige zurückgekämpft, ohne Skifahren könne sie schließlich nicht, wie sie vor ihrem Comeback erklärte.

Ein Ziel hat Vonn aber nach wie vor: Einmal unter Rennbedingungen gegen Herren antreten. Schon im Oktober 2012 suchte die US-Amerikanerin bei der FIS um eine Starterlaubnis für die Herren-Abfahrt in Lake Louise an, bekam allerdings kein grünes Licht. Rund viereinhalb Jahre später hat Vonn weiterhin diesen Traum, will sich mit der Männerwelt messen.

Skaardal schiebt Vonn Riegel vor

"Ich weiß, ich werde nicht gewinnen, aber ich hätte gerne die Möglichkeit, es zu probieren", erklärte sie der Denver Post. "Ich denke, ich genieße genug Respekt in der Ski-Welt, dass ich diese Chance bekommen kann." Geplanter Termin und Ort für das Rennen mit Kjetil Jansrud und Co.: November 2018 in Lake Louise. In der kanadischen Provinz fahren jedes Jahr erst die Herren, eine Woche später auch die Damen.

Doch ob Vonn einfach früher anreisen und die Herren-Abfahrt herunterbrettern kann? Wie schon 2012 heißt es seitens der FIS auch weiterhin: Nein. "Man kann schon einen Tag ausmachen und Damen gegen Herren fahren lassen. Aber nur als Show, das hat nichts mit einem Rennen zu tun", so Atle Skaardal, FIS-Renndirektor der Damen. Und weiter: "Ich denke nicht, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird."

"Ich denke, viele Männer würden mir helfen"

Für Vonn hat er übrigens noch einen kleinen Tipp parat. "Man kann das auch im Training machen, warum braucht man dazu ein offizielles Rennen?" Die mit 76 Weltcupsiegen erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten hört das natürlich nur sehr ungern, sagt: "Es ist natürlich schade das zu hören, aber ich respektiere Atle sehr." Vonn hat aber einen Plan, wie sie Skaardal umstimmen will.

"Schade, dass er uns hier nicht unterstützen will, aber wenn wir ihm einen fertigen Plan vorlegen, ändert er vielleicht seine Meinung", glaubt Vonn. Was die Unterstützung aus dem Herren-Weltcup anbelangt, macht sie sich übrigens keine Sorgen. "Ich denke, viele Männer würden mir da helfen." Jener Herr, den es zu überzeugen gilt, bleibt aber (vorerst) weiter bei seiner Absage.

