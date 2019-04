Darts-Profi Mensur Suljovic hat am Donnerstag in Birmingham in der Premier League gegen den Engländer Michael Smith nach 3:6-Rückstand ein 7:7 erreicht. Nach dem Punktgewinn liegt der Wiener vor den restlichen Spielen der 13. Runde auf den vierten Rang.



Die besten Vier qualifizieren sich für das Halbfinale der Premier League. Einziger Wermutstropfen: Suljovic kann noch überholt werden.