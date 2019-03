Premier League of Darts 2019: Mensur Suljovic heute live im TV und Livestream

Die Premier League of Darts macht am achten Spieltag Halt im niederländischen Rotterdam. Bei SPOX erfahrt ihr, zu welchen Paarungen es kommt, wo Mensur Suljovic in der aktuellen Tabelle steht und wo ihr das Event heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der achte Spieltag ist der letzte Abend vor der Judgement Night, die am Donnerstag stattfindet, in der Premier League of Darts. Im Anschluss an den darauffolgenden Spieltag scheidet der letztplazierte Spieler aus dem Turnier aus. Aktuell steht Raymond van Barnefeld auf diesem vakanten neunten Platz.

Mensur Suljovic, der am vergangenen Wochenende noch einen Neun-Darter von Michael van Gerwen gegen sich kassiert hatte, befindet sich auf Rang vier. Falls der Österreicher nach 16 Spieltagen noch immer in den Top vier stehen sollte, würde sich "The Gentle" für die Play-Offs (Halbfinale + Finale) qualifizieren.

Premier League of Darts: Die heutigen Duelle

Mensur Suljovic trifft im dritten Match des Tages auf Rob Cross, der auf dem ersten Platz in der Tabelle steht. Diesmal rückt Dimitri van den Bergh für Gary Anderson in das Turnier, der die Premier-League-Saison aufgrund von Rückenproblemen bekanntlich abgesagt hatte.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 20:15 Uhr Gerwyn Price Michael Smith 20:50 Uhr James Wade Dimitri van den Bergh 21.30 Uhr Rob Cross Mensur Suljovic 22.15 Uhr Peter Wright Michael van Gerwen 22.50 Uhr Raymond van Barnefeld Daryl Gurney

Premier League of Darts heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt die komplette Premier League of Darts mit allen Duellen live. Die Übertragung startet bereits um 20 Uhr und wird von folgendem Personal begleitet:

Kommentator: Elmar Paulke

Elmar Paulke Experte: Rene Eidams

Keine Lust auf deutschen Kommentar? Kein Problem: Auf DAZN könnt ihr das Event auch mit Originalkommentar verfolgen. Ein Abo kostet lediglich 9,99 Euro im Monat.

Jetzt deinen Gratis-Probemonat bei DAZN sichern!

Premier League of Darts: Die aktuelle Tabelle

Raymond van Barnefeld droht aus der Premier League of Darts auszuscheiden. Mensur Suljovic hingegen würde mit dem aktuellen Rang vier nach 16 Spieltagen die Play-Offs erreichen.

Platz Spieler Spiele S-U-N Differenz Punkte 1. Rob Cross 7 5-1-1 15 11 2. Michael van Gerwen 7 4-1-2 10 9 3. James Wade 7 3-2-2 7 8 4. Mensur Suljovic 7 3-2-2 4 8 5. Peter Wright 7 2-4-1 3 8 6. Gerwyn Price 7 2-3-2 -1 7 7. Daryl Gurney 7 3-1-3 -8 7 8. Michael Smith 7 2-1-4 -5 5 9. Raymond van Barnefeld 7 1-2-4 -10 4

Premier League of Darts: Der Spielplan

Bereits am Donnerstag geht es mit dem neunen Spieltag - der Judgement Night - weiter. Auch dieses Event findet in Rotterdam statt.