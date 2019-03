Eiskalt: Mensur Suljovic dominiert Michael Smith

Im siebenten Spiel der Darts-Premier-League ist Mensur Suljovic am Donnerstag in Berlin der dritte Sieg gelungen. Der 47-Jährige aus Wien setzte sich gegen den englischen WM-Finalisten Michael Smith mit 7:2 durch. Suljovic hält bei nun drei Siegen sowie je zwei Remis und Niederlagen und ist mit acht Punkten voll auf Kurs in Richtung Top-acht-Platz.

Das Event in Rotterdam (27. und 28. März) steht noch auf dem Programm, ehe nach der neunten Runde nur noch die acht besten Spieler des Feldes in der zweiten Phase des Bewerbs weiterspielen dürfen.

"The Gentle" lieferte gegen Smith eine absolut magische Performance, dominierte Michael Smith nach allen Regeln der Kunst und kann auch seine Leg Differenz deutlich verbessern.