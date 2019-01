Österreich verliert bei der Handball-WM gegen Norwegen 24:34

Norwegen ist für Österreich bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark erwartungsgemäß eine Nummer zu groß gewesen. Der Turnier-Mitfavorit feierte am Montag in Herning gegen die ÖHB-Auswahl einen 34:24-Erfolg. Für die Österreicher war es die zweite Niederlage im dritten Gruppe-C-Spiel. Weiter geht es für das Team von Teamchef Patrekur Johannesson bereits am Dienstag gegen Dänemark.

"Ich verlangte vor dem Spiel, über die Körpersprache alles zu geben. Bei 13:16 hatten wir zwei, drei dumme Fehler, dann war das Spiel gelaufen", sagte Trainer Patrekur Johannesson. "Wir spielen im Angriff deutlich besser, das ist positiv. Es war ein ganz anderes Spiel als gegen Chile. Schade, dass wir am Ende nicht auf fünf, sechs Tore dran waren."

Die Österreicher präsentierten sich nach der bitteren 24:32-Pleite gegen Chile am Samstag deutlich verbessert und hielten die Partie bis zur Pause ziemlich offen, lagen da nur 13:16 zurück. Nach dem Seitenwechsel bauten die Norweger ihre Führung weiter aus.

Österreichs Kader bei der Handball-WM 2019: Das ÖHB-Team in Dänemark © getty 1/18 Nach vier Jahren hat sich Österreich wieder für eine Handball-WM qualifiziert. Ab 11. Jänner kämpft das ÖHB-Team gegen Saudi-Arabien, Chile, Dänemark, Norwegen und Tunesien um einen Platz in der Hauptrunde. SPOX zeigt den ÖHB-Kader. © getty 2/18 IM TOR: Nikola Marinovic (165 Länderspiele, 0 Tore). © getty 3/18 Kristian Pilipovic (Kadetten Schaffhausen, 25 Länderspiele, 0 Tore). © getty 4/18 LINKSAUSSEN: Sebastian Frimmel (Kadetten Schaffhausen, 42 Länderspiele, 86 Tore). © getty 5/18 Raul Santos (SC DHfK Leipzig, 74 Länderspiele, 295 Tore). © getty 6/18 RECHTSAUSSEN: Robert Weber (SC Magdeburg, 162 Länderspiele, 706 Tore). © GEPA 7/18 Marian Klopcic (Bregenz Handball, 42 Länderspiele, 41 Tore). © getty 8/18 RÜCKRAUM: Nikola Bilyk (THW Kiel, 55 Länderspiele, 214 Tore). © getty 9/18 Romas Kirveliavicius (HBW Balingen-Weilstetten, 39 Länderspiele, 33 Tore). © GEPA 10/18 VERLETZT: Dominik Schmid (HC Hard, 55 Länderspiele, 72 Tore). © GEPA 11/18 Frederic Wüstner (TSV St. Olmar St. Gallen, 6 Länderspiele, 0 Tore) © GEPA 12/18 Gerald Zeiner (HC Hard, 36 Länderspiele, 78 Tore). © getty 13/18 Boris Zivkovic (HC Hard, 12 Länderspiele, 16 Tore). © getty 14/18 Maximilian Hermann (HC Hard, 48 Länderspiele, 103 Tore). © getty 15/18 Janko Bozovic (TV Emsdetten, 135 Länderspiele, 348 Tore). © GEPA 16/18 Lukas Herburger (Kadetten Schaffhausen, 13 Länderspiele, 7 Tore). © GEPA 17/18 Tobias Wagner (HC Fivers Margareten, 34 Länderspiele, 60 Tore). © GEPA 18/18 NACHNOMINIERT: Daniel Dicker (HSG Graz, 0 Länderspiele).

ÖHB-Team motiviert: "Wir haben uns teuer verkauft"

"Was Norwegen macht, ist Weltklasse. Jeder soll sich jetzt drauf freuen, gegen die Heimmannschaft zu spielen", sagte Johannesson. Am Dienstag bestreitet das ÖHB-Team gegen Dänemark sein drittes Gruppenspiel.

"Wir haben uns teuer verkauft, das war wichtig", sagte Debütant Daniel Dicker. "Norwegen hat Weltklasse-Spieler, wir haben unsere Sache aber ganz gut gemacht. In der ersten Halbzeit konnten wir gut mithalten, wir müssen uns in der Deckung aber steigern."

"Uns liegen die europäischen Mannschaften mehr, auch wenn sie eigentlich die schierigeren Gegner sind. Als Außenseiter hatten wir eine ganz andere Vorbereitung, wir dürfen uns jetzt nicht aufgeben", erklärte Kreisläufer Tobias Wagner.

Tunesien schlägt Chile: Österreich braucht Kantersieg

Tunesien hatte in der Österreich-Gruppe C am Nachmittag erstmals angeschrieben. Der Afrikameister setzte sich am Montag in Herning gegen Chile mit 36:30 (10:7) durch und zog punktemäßig mit den Südamerikanern und Österreich (je 2) gleich.

Sollten die weiteren Spiele Ergebnisse gemäß Papierform bringen, müsste Österreich im dann entscheidenden Spiel gegen Tunesien zum Abschluss am Donnerstag einen Sieg mit elf Toren feiern. In diesem Fall hätte man in der "kleinen Tabelle" der dann punktegleichen Teams aufgrund der Tordifferenz die Nase vor Chile und Tunesien.

ÖHB-Spielplan: Die Matches bei der Handball-WM 2019

Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis 11. Jänner 2019 18:00 Saudi-Arabien 29:22 (15:9) 12. Jänner 2019 15:00 Chile 24:32 (15:14) 14. Jänner 2019 17:30 Norwegen 24:34 (13:16) 15. Jänner 2019 20:45 Dänemark 17. Jänner 2019 17:30 Tunesien