Österreich bei der Handball-WM 2019: Gruppen-Gegner, Kader, Spielplan & Live-Übertragung

Die Handball-Weltmeisterschaft 2019 geht vom 10. bis 27. Jänner in Deutschland und Dänemark über die Bühne und Österreich ist mit dabei. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen über Spielorte, Teams, Termine, Auslosung sowie Gruppen und zeigt euch, wo ihr die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live im TV verfolgen könnt.

Österreichs Handballer setzten sich im Sommer im entscheidenden Playoff gegen Weißrussland durch und qualifizierten sich damit nach 1938, 1958, 1993, 2011 und 2015 zum insgesamt sechsten Mal für eine Handball-Weltmeisterschaft.

Erstmals wird eine Handball-WM von zwei Verbänden organisiert. Am 10. Jänner 2019 wird sie um 18:15 Uhr mit mit der Partie Deutschland gegen Südkorea in Berlin eröffnet und findet mit dem Endspiel in Kopenhagen ihren Höhepunkt.

Österreichs Spielplan: Die Spiele bei der Handball-WM 2019

In der Vorrunde in Herning (DEN) trifft Österreich auf Saudi-Arabien, Chile, Vize-Weltmeister Norwegen, Gastgeber und Olympiasieger Dänemark und Tunesien. "Bei der WM warten auf uns schwere Spiele. Jede Nation will in die Hauptrunde", schickt Teamchef Patrekur Jóhannesson voraus.

Datum Uhrzeit Gegner 11. Jänner 2019 18:00 Saudi-Arabien 12. Jänner 2019 15:00 Chile 14. Jänner 2019 17:30 Norwegen 15. Jänner 2019 20:45 Dänemark 17. Jänner 2019 17:30 Tunesien

Handball-WM 2019: TV und Livestream

Der ORF überträgt alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft sowie die beiden Halbfinal-Partien und das Finale live auf ORF Sport+. Außerdem sind sämtliche Übertragungen auch als Livestream in der TVthek abrufbar.

Den Auftakt macht am Freitag, den 11. Jänner das Duell mit Saudi Arabien. Das Spiel beginnt um 18:00 Uhr, die Übertragung startet um 17:50 Uhr.

Handball-WM 2019: Die Spielorte

Die Handball-WM ist auf insgesamt sechs Spielorte aufgeteilt. Deutschland stellt mit Hamburg, Köln, München und Berlin vier Hallen, in Dänemark finden Spiele in Kopenhagen und Herning statt.

Österreich bestreitet alle Gruppenspiele in der Jykse Bank Boxen in Herning, welche mit einer Kapazität von 15.000 Zuschauern die zweitgrößte Arena der Weltmeisterschaft ist.

Arena Kapazität Mercedes-Benz Arena Berlin 13.000 Barclaycard Arena Hamburg 13.000 Lanxess Arena Köln 19.500 Olympiahalle München 12.463 Jyske Bank Boxen Herning 15.000 Royal Arena Kopenhagen 14.500

Der Modus der Handball-WM 2019

Insgesamt werden an der Handball-WM 24 Mannschaften teilnehmen. Aufgeteilt sind diese in der Vorrunde auf vier Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften. Die zwölf qualifizierten Teams kämpfen dann in zwei Hauptrundengruppen mit je sechs Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale.

Qualifiziert sich Österreich für die Hauptrunde, wird man diese in Herning austragen. Belegt man nach der Vorrunde Platz vier, spielt man in Köln um Platz 13 - 16, belegt man Platz fünf oder sechs, absolviert man die jeweiligen Platzierungsspiele in Kopenhagen.

Handball-WM 2019: Die Gruppen

Am Montag, den 25. Juni wurden die Gruppen im Rathaus in Kopenhagen ausgelost. Das sind die Gruppen:

Gruppe A: Deutschland, Korea, Brasilien, Serbien, Russland, Frankreich

Gruppe B: Japan, Bahrain, Island, Mazedonien, Kroatien, Spanien

Gruppe C: Dänemark, Saudi-Arabien, Chile, Tunesien, Österreich , Norwegen

, Norwegen Gruppe D: Schweden, Angola, Ägypten, Argentinien, Katar, Ungarn

Handball-WM 2019: Der erweiterte Kader von Österreich