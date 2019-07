Red Bull Salzburg Testspiel gegen Real Madrid ausverkauft

Das Testspiel zwischen Red Bull Salzburg und Real Madrid am 7. August in Wals-Siezenheim ist seit Montag ausverkauft. Das vermeldete Österreichs Fußball-Meister am Montag via Twitter.

Damit werden für das Duell zwischen den "Bullen" und Spaniens Rekordmeister 30.188 Zuschauer erwartet.

Real Madrid musste in der Vorbereitung bereits einige Rückschläge verkraften. Einerseits verletzten sich bereits die beiden Neuzugänge Ferland Mendy und Luka Jovic, sowie den Supertalente Marco Asensio und Brahim Diaz.

Andererseits steht nach den Testspiel-Niederlagen gegen Stadtrivalen Atletico Madrid und Bayern München der Haussegen bei den Madrider Fans schief. So sollen unter anderem Kapitän Sergio Ramos und Passmaschine Toni Kroos bei den Anhängern in Verruf geraten sein. Ein Sieg gegen Salzburg käme daher nicht ungelegen, wenn man die Gemüter der Fans wieder besänftigen will.