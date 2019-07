FK Austria Wien - WSG Swarovski Tirol: Bundesliga-Partie heute im TV & Livestream

Der WSG Tirol (ehem. Wattens) trifft in seiner Tipico Bundesliga-Premiere im Tivoli-Stadion auf den FK Austria Wien. Das Spiel gibt es ab 17:00 Uhr im LIVETICKER sowie im TV via Sky und im Livestream mit Sky Go zu sehen.

Zum ersten Mal seit den 1960er-Jahren ist der WSG Tirol, der bis vor kurzem noch WSG Wattens hieß, wieder in der obersten Spielklasse. Zum Auftakt gibt es mit dem Vierten des Vorjahres Austria Wien gleich einen ersten richtigen Gradmesser.

Für die Wiener hingegen gibt es die Möglichkeit, gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner eine Siegesserie zum Saisonstart hinzulegen, doch unterschätzen darf man den Gegner nicht.

© GEPA

FK Austria Wien gegen WSG Tirol im Livestream & TV

Sky hat die Rechte der österreichischen Fußball-Bundesliga. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge live. Die Übertragung am Samstag beginnt um 16:00 Uhr und das Spiel ist sowohl in der Einzelübertragung (Sky Sport Austria 3), als auch in der Konferenz (Sky Sport Austria 1) zu sehen.

Für alle, die das Spiel nicht live sehen können, gibt es einen SPOX-Liveticker, in dem alle wichtigen Szenen beschrieben werden.

FK Austria Wien - WSG Tirol: Mögliche Aufstellungen

Austria : Lucic - Cavlan, Jarjue, Madl, Klein - Jeggo, Serbest, Prokop, Grünwald - Edomwonyi, Monschein

Lucic - Cavlan, Jarjue, Madl, Klein - Jeggo, Serbest, Prokop, Grünwald - Edomwonyi, Monschein Ersatz: Pentz - Zwierschitz, Martschinko, Ebner, Demaku, Fitz, Sarkaria, Yateke

Pentz - Zwierschitz, Martschinko, Ebner, Demaku, Fitz, Sarkaria, Yateke Es fehlen : Sax (gesperrt), Turgeman, Schoissengeyr, Borkovic (verletzt)

: Sax (gesperrt), Turgeman, Schoissengeyr, Borkovic (verletzt) Tirol : Oswald - Hager, Cabrera, Gugganig - Gölles, Grgic, Svoboda, Adjei - Rieder, Pranter - Dedic

Oswald - Hager, Cabrera, Gugganig - Gölles, Grgic, Svoboda, Adjei - Rieder, Pranter - Dedic Ersatz: P. Grünwald - Neurauter, Buchacher, Santin, Nitzlnader, Mader, Walch, Jurdik, Yeboah

P. Grünwald - Neurauter, Buchacher, Santin, Nitzlnader, Mader, Walch, Jurdik, Yeboah Es fehlen: Jauregui, Kovacec (beide rekonvaleszent)

© GEPA

Bundesliga, 1. Spieltag: Begegnungen/Ergebnisse

Datum Heim Gast Uhrzeit 26.07.2019 SK Rapid RB Salzburg 0:2 (0:1) 27.07.2019 FC Admira WAC 17.00 Uhr 27.07.2019 WSG Tirol FK Austria 17.00 Uhr 28.07.2019 LASK SCR Altach 17.00 Uhr 28.07.2019 SK Sturm SKN St. Pölten 17.00 Uhr 28.07.2019 SV Mattersburg TSV Hartberg 17.00 Uhr

FK Austria Wien gegen WSG Swarovski Tirol: Stimmen vor dem Spiel