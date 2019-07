Prestigeträchtige Testspiel-Erfolge: Red Bull Salzburg besiegt Feyenoord Rotterdam, Austria Wien die Queens Park Rangers

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg durfte in der Vorbereitung zur kommenden Spielzeit einen prestigeträchtigen Testspiel-Erfolg feiern: die Mozartstädter schlagen Traditionsklub Feyenoord Rotterdam souverän mit 3:1. Auch die Austria Wien schlägt mit dem gleichen Ergebnis die Queens Park Rangers aus England.

In Leogang sehen die Trainings-Kiebitze ein hochklassiges Match, in dem die Salzburger die Oberhand behalten. Erling Haaland trifft in Minute 63 zum 1:0, Patson Daka macht mit einem Doppelpack alles klar. In der 83. Minute kassieren die Salzburger vom niederländischen Kontrahenten noch das 1:3, das kann den Testspiel-Sieg allerdings in keinster Weise gefährden. Besonders auffallend war der 18-jährige Stürmer Haaland, der sich nicht nur in die Torschützenliste eintrug, sondern der auch das 2:0 durch Daka wunderbar vorbereitete.

Trotz namhafter Abgänge scheinen die Salzburger wieder bereit für die kommende Spielzeit zu sein.

FK Austria Wien schlägt Queens Park Rangers

Am Ankick-Tag in der Generali Arena konnte auch die Austria ein erfolgreiches Testspiel gegen einen hochkarätigen Gegner bestreiten: die Veilchen besiegten die Queens Park Rangers aus der englischen Championship mit 3:1. Ein Eigentor von Barbet, Bright Edomwonyi und Sterling Yakete sorgten für die drei Treffer der Ilzer-Truppe.