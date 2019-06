Juventus und Lazio an Salzburgs Dominik Szoboszlai interessiert

Laut Berichten in Italien sind mit Juventus Turin und Lazio Rom zwei Spitzenklubs an Salzburgs Dominik Szoboszlai interessiert. Im Falle des italienischen Serienmeisters könnte der Ungar umgehend wieder verliehen werden.

Dominik Szoboszlai ist zweifellos eines der größten Talente, die Red Bull Salzburg derzeit aufbieten kann. Das Interesse von zwei der größten Mannschaften in Italiens Serie A ist ein weiterer Beweis dafür.

Ausgegangen ist das Gerücht von der italienischen Zeitung Gazetta dello Sport, welche vom Interesse berichtet. Genauer soll Lazio Rom an eine direkte Verpflichtung für die eigene Mannschaft denken.

Serie A oder Champions League?

Juventus Turin hingegen sieht Szoboszlai eher als Versprechen an die Zukunft und möchte ihn an Genua, also innerhalb der Serie A, verleihen. So oder so würde dem 18-Jährigen ein großer Sprung bevorstehen.

Allerdings ist noch nicht fixiert, ob der Ungar Red Bull Salzburg überhaupt verlassen möchte. In der Mozartstadt bekommt er nächste Saison Champions League-Fußball und das mit einem Stammplatz, kann er die Leistungen der letzten Monate weiterhin aufs Feld bringen. Das sind stichhaltige Argumente für einen Verbleib.