Test fürs Europa-League-Finale: Arsenal lässt den LASK einfliegen

Am 29. Mai trifft der FC Arsenal im Europa-League-Finale auf den FC Chelsea (übrigens im kostenlosen Livestream auf SPOX Österreich zu sehen). Und für den Traditionsklub aus Nordlondon könnte das Derby gegen die Blues kaum wichtiger sein.

Es geht für Arsenal nicht nur um den ersten Europapokal-Titel seit 1994, sondern auch um die Teilnahme an der kommenden Champions-League-Saison und die damit verbundenen Millionen-Einnahmen, die für die kurzfristige Zukunft des Klubs richtungsweisend sein könnten.

Arsenal testet für den Ernstfall

Um sich für das Duell mit Maurizio Sarri zu rüsten, fliegt der FC Arsenal laut Krone nun Österreichs Vizemeister LASK für ein (nicht mehr ganz) geheimes Testspiel am Donnerstag im Trainingszentrum in London-Hertfordshire unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein. Und das per Charterflugzeug.

Für Oliver Glasner und seine Mannschaft durchaus eine große Auszeichnung - es ist davon auszugehen, dass Unai Emerys Spielanalysten im LASK einen unbequemen Gegner sehen, der zur Vorbereitung für den Ernstfall gegen Chelsea dient.