Rapid Wien – Sturm Graz: Das Europa-League-Playoff der Bundesliga gratis im Free-TV, Livestream und Liveticker

Im Europa-League-Playoff-Finale der Bundesliga treffen in Hin- und Rückspiel der SK Sturm Graz und der SK Rapid Wien aufeinander. Zum Auftakt empfängt am Donnerstag Rapid Sturm in Wien-Hütteldorf (17 Uhr, hier im Liveticker). SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

In zwei Spielen wird das letzte Ticket für die Europa League Qualifikation von der Bundesliga vergeben. Der Sieger steigt in der zweiten Quali-Runde der Europa League ein. Der SK Sturm beendete die Bundesligasaison auf dem fünften Tabellenrang und muss im erstmalig ausgetragenen Europa-League-Playoff-Finale gegen Rapid Überstunden machen. Der Rekordmeister musste nach dem Verpassen der Meistergruppe den Weg über die Qualifikationsgruppe nehmen und konnte am Dienstag im Entscheidungsspiel gegen Mattersburg den Einzug in die beiden Endspiele gegen Sturm erreichen.

SK Rapid vs. SK Sturm: Die möglichen Aufstellungen

Rapid Wien: Strebinger - Bolingoli, Sonnleitner, Dibon, Müldür - Grahovac, Schwab - Murg, Knasmüllner, Schobesberger - Badji.

Ersatz: Knoflach - Auer, Hofmann, Potzmann, Martic, Thurnwald, D. Ljubicic, Pavlovic, Alar, Wunsch, Greiml

Sturm Graz: Siebenhandl - Koch, Spendlhofer, Maresic, Mensah - Dominguez - Hierländer, Ljubic, Kiteishvili, Lema - Pink.

Ersatz: Schützenauer - Schrammel, Avlonitis, Lackner, Grozurek, Huspek, Jakupovic, Jantscher

Die Schwarz-Weißen aus Graz konnten sich seit Sonntag auf die beiden Finalspiele vorbereiten und gehen ausgeruhter in das Spiel. Sturm-Trainer Roman Mählich äußerte sich nach der letzten Bundesligarunde und Platz fünf über die bevorstehenden Duelle bei Sky: "Die Enttäuschung ist da, aber es hilft nichts. Wir haben noch immer eine Chance. Es ist ja auch alternativlos. Wir sind noch immer dabei. Voller Fokus auf die zwei Spiele."

SK Rapid Wien vs. SK Sturm Graz: Termin, Anstoß, Spielort

Match SK Rapid Wien vs. SK Sturm Graz Datum Donnerstag, 30.05.2019 Uhrzeit 17:00 Uhr Spielort Allianz Stadion, Wien

Rapid-Kapitän Stefan Schwab blickt nach dem Aufstieg gegen Mattersburg optimistisch auf die Spiele gegen Sturm: "Heute war die Energie gut, es war wirklich jeder voll da. Man hat gesehen, dass wir energisch waren, dass wir aggressiv waren und jetzt müssen wir versuchen, in diesen nächsten zwei Spielen das nochmals auf den Platz zu bringen. Aber ich bin schon optimistisch, dass wir nochmal zweimal so einen Kraftakt schaffen können."

Spielplan: Die Europa League Playoffs im Überblick

Erstmals in dieser Saison kommt das neue Bundesliga-Format zum Tragen. Dabei wird ein Startplatz für den Europacup im Playoff-Modus vergeben. Zu einer genauen Beschreibung des Bundesliga-Formats geht's HIER. Die Intensität zum Ende der Saison ist enorm: Auf den Vertreter aus der Qualifikationsrunde warten drei Spiele innerhalb von fünf Tagen.

Datum Heim Gast Uhrzeit Ergebnis 28.05.2019 SK Rapid Wien SV Mattersburg 19.00 Uhr 2:0 (2:0) 30.05.2019 SK Rapid Wien SK Sturm Graz 17.00 Uhr - 02.06.2019 SK Sturm Graz SK Rapid Wien 17.00 Uhr -

Bundesliga: Europa League Playoff Finale im Livestream und TV

Sky hat die Rechte für die komplette Bundesliga-Saison inne. Auch die Europa-League-Playoffs werden auf dem Pay-TV-Sender gezeigt. Das Hinspiel zwischen Rapid und Sturm wird am Donnerstag live und frei empfangbar ab 16.30 Uhr auf Sky Sport Austria HD gezeigt. Das Rückspiel in Graz wird am Sonntag ebenfalls live und frei empfangbar ab 16.30 Uhr auf Sky Sport Austria HD übertragen. Zusätzlich gibt es für beide Spiele einen Livestream von Sky.

LIVETICKER zum Europa League Playoff Finale

Wie gewohnt bietet SPOX für die Partie, Rapid gegen Sturm, einen Liveticker an.