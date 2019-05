SCR Altach verpflichtet Leihgabe Anderson fix

Der SCR Altach vermeldet einen quasi Neuzugang. Die einjährige Leihgabe Anderson wird per Kaufoption, deren Höhe aber nicht bekannt, ist fix bis 2022 an den Verein gebunden.

Mit Ende Jänner leihte der SCR Altach Anderson Dos Santos Gomes, kurz Anderson, vom brasilianischen Klub Grêmio Osasco Audax. Der 21-Jährige wurde als Versprechen an die Zukunft verpflichtet, brachte es diese Saison aber dennoch auf drei Einsätze in der Tipico Bundesliga - alle von Beginn an.

Nun wurde die Option gezogen und der junge Brasilianer mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet. Geschäftsführer Sport Georg Zellhofer äußert sich zum Transfer wie folgt: "Anderson hat im Frühjahr bereits angedeutet, dass er über großes Potential verfügt. Er ist ein lernwilliger Spieler, der uns mit seiner professionellen Einstellung noch viel Freude bereiten wird."

Auch der Spieler selbst zeigt sich glücklich über die Chance, sich weiter beweisen zu können: "Der SCR Altach hat mir im Winter die Chance gegeben, mich im europäischen Fußball zu beweisen. Für dieses Vertrauen bin ich sehr dankbar. Nachdem ich im Frühjahr bereits meine ersten Einsatzminuten sammeln durfte, möchte ich mich nun in der Bundesliga etablieren. Für mich ist der SCRA der ideale Verein, um meine Entwicklung fortzusetzen."