Gewinne mit Volkswagen eine Reise mit dem ÖFB-Team zum EM-Quali-Spiel in Nordmazedonien

Volkswagen bringt dich zum EM-Qualifikationsspiel zwischen Nordmazedonien und Österreich! Unter allen Teilnahmen werden 1 x 2 VIP Tickets für das EM-Qualifikationsspiel am 10. Juni 2019 in Skopje verlost, inklusive Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer im Hotel der Nationalmannschaft sowie Hin- & Rückflug für zwei Personen gemeinsam mit dem Österreichischen Nationalteam.

Die Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt an diesem Gewinnspiel der Porsche Austria GmbH & Co OG, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg (im Folgenden Volkswagen Österreich genannt), sind alle Personen mit Wohnsitz in Österreich, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter der Porsche Holding Gruppe und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist das Posten eines Bildes auf Instagram unter Nennung des Hashtags #mitVWzurEM vor dem Teilnahmeschluss am 22. Mai 2019 um 23:59 Uhr. Unter allen Teilnahmen werden 1 x 2 VIP Tickets für das EM-Qualifikationsspiel am 10. Juni 2019 in Skopje verlost, inkl. Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer im Hotel der Nationalmannschaft sowie Hin- & Rückflug für zwei Personen gemeinsam mit dem Österreichischen Nationalteam.

Durch das Posten eines entsprechenden Postings auf Instagram unter Verwendung des Hashtags #mitVWzurEM erklärt der Teilnehmer die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese ohne Einschränkungen zu akzeptieren.

1) Durch Posten eines Bildes mit dem Hashtag #mitVWzurEM vor dem genannten Teilnahmeschluss (22. Mai 2019 um 23:59) und bei gleichzeitiger Verwendung eines öffentlichen Instagram-Profils nimmt der Teilnehmer an der Verlosung teil.

2) Der Gewinner wird unter dem Gewinnspielposting per Kommentar verkündet und/oder per Kommentar und/oder Direktnachricht über seinen Gewinn verständigt. Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Einstellungen seines Facebook- bzw. Instagram-Profils eine entsprechende Kontaktaufnahme erlauben.

3) Der Gewinn wird elektronisch im Anschluss an das Gewinnspiel übermittelt.

4) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name und Wohnort in den Online-Medien (Website, Social Media etc.) von Volkswagen Österreich veröffentlicht werden. Weiters ist Volkswagen Österreich berechtigt, den Namen des Teilnehmers im Rahmen einer Gewinnerliste zu veröffentlichen. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Für die inhaltliche Richtigkeit der vom Teilnehmer getätigten Angaben trägt der Teilnehmer die alleinige Verantwortung. Die vom Teilnehmer getätigten Angaben werden im Sinne des gültigen Datenschutzgesetzes behandelt. Es erfolgt über die vorstehend genannten Veröffentlichungen hinaus keine Weitergabe der Daten an Dritte, sofern dies nicht für die Durchführung des Gewinnspiels notwendig ist.

5) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten von Volkswagen Österreich für eigene Marketing- und Werbezwecke gespeichert und verarbeitet werden können. Eine Weitergabe der Daten an Dritte, ausgenommen dies ist zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlich, ist ausgeschlossen. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich durch Meldung an Volkswagen Österreich widerrufen werden.

6) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Beitrag zur Gewinnspielaktion und nachfolgende Beiträge in Zusammenhang dessen, sowie sein Name im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, der Auslosung, Abwicklung oder Präsentation der Teilnehmerbeiträge von dem Veranstalter auf sämtlichen Kanälen (Instagram, Facebook, Newsletter und Website) öffentlich bekannt gegeben werden dürfen.

7) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass er im Falle des Gewinns Fotos der Reise zu machen und anschließend ein kurzes Instagram Posting (inklusive Text und Bild) zu posten hat, bei welchem @volkswagen_at anschließend im Text oder Bild verlinkt wird.

8) Volkswagen Österreich übernimmt keine Haftung hinsichtlich verlorengegangener, fehlgeleiteter oder verspäteter Teilnahmen sowie Teilnahmen bei Verwendung von nichtöffentlichen Profileinstellungen.

9) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich durch das Posten eines Bildes, das den Anweisungen entspricht, möglich. Teilnahmen per E-Mail, postalischer Zusendung sowie Facebook- oder Instagram-Nachricht werden nicht berücksichtigt.

10) Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann dieser getauscht oder in bar ausgezahlt werden.

11) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden.

12) Die Verlosung findet mittels Zufallsziehung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

13) Der Gewinn kann bis 48 Stunden nach Verständigung des Gewinners von diesem eingefordert werden. Danach verfällt der Anspruch und es wird einmalig ein neuer Gewinner unter den Teilnehmern ausgelost.

Dieses Gewinnspiel steht in keinerlei Zusammenhang mit Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise von Facebook oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook oder Instagram, sondern Volkswagen Österreich.