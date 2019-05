Eine Ära geht zu Ende: Christoph Leitgeb verabschiedet sich aus Salzburg

Christoph Leitgeb wird in der kommenden Saison nicht mehr für Fußball-Double-Sieger Red Bull Salzburg spielen. Die Wege trennen sich nach zwölf gemeinsamen Jahren, in denen der 34-Jährige über 15 Titel jubeln durfte. Ob der 41-fache ÖFB-Teamspieler seine aktive Karriere fortsetzen wird, ist noch offen. "Ich werde mit meiner Familie überlegen, welchen Weg ich weitergehen werde", sagte Leitgeb.

Sportdirektor Christoph Freund hat nur lobende Worte für den Grazer: "Wir verabschieden uns von einem fantastischen Fußballer und tollen Menschen. Leiti war bei uns seit seinem Wechsel 2007 ein sehr wichtiger Spieler, sowohl am Spielfeld als auch abseits davon. Selbst in den letzten Jahren, in denen er nicht mehr so oft zum Einsatz kam, war er ein wesentlicher Bestandteil des Teams und wurde von allen hoch geschätzt."

Christoph Leitgeb blickt bewegt und mit Stolz auf seine Karriere in Salzburg zurück: "Als ich damals zum FC Red Bull Salzburg gewechselt bin, hätte ich mir niemals gedacht, dass ich so lange hierbleiben werde. Ich schaue auf zwölf Jahre mit vielen tollen Erinnerungen, Erfahrungen und Erfolgen zurück und bin sehr stolz, dass ich so lange Teil dieses besonderen Klubs sein durfte.

Seinen Lebensmittelpunkt verlagert er jedenfalls wieder nach Graz. Von Sturm war er im Sommer 2007 zu Salzburg gewechselt. Dort brachte er es in bisher 324 Spielen auf 21 Tore und 53 Assists. Neben Einsätzen in der UEFA Europa League und der UEFA Champions League-Qualifikation bzw. 41 Nationalteameinsätzen für Österreich konnte der Grazer mit dem FC Red Bull Salzburg insgesamt neun Bundesliga- und sechs Cup-Titelerfolge feiern.