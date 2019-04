Vorwärts Steyr präsentiert Wilhelm Wahlmüller als neuen Trainer

Wilhelm Wahlmüller übernimmt die Traineragenden bei Fußball-Zweitligist Vorwärts Steyr. Wie das Tabellenschlusslicht am Samstag bekanntgab, tritt der 52-Jährige die Nachfolge von Gerald Scheiblehner an, von dem sich Vorwärts am 11. April getrennt hatte.

Wahlmüller, der zuletzt St. Valentin in der OÖ-Liga betreute, wird am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Wattens noch nicht an der Seitenlinie stehen, sein erstes Training am Dienstag leiten. Der Vertrag, der sowohl für die zweite wie auch dritte Leistungsstufe gilt, ist bis 2021 anberaumt.