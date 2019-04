2. Liga: Austria Klagenfurt gewinnt beim SC Wr. Neustadt

Austria Klagenfurt hat sich mit einem 3:1-(1:1)-Erfolg in Wiener Neustadt ein wenig von den hinteren Tabellenplätzen der 2. Fußball-Liga entfernt.

Die seit Mitte November ungeschlagenen Kärntner drehten am Samstag dank Toren von Daniel Steinwender (42.), Okan Aydin (73./Elfmeter) und Florian Jaritz (92.) einen 0:1-Rückstand und rangieren als Zehnter fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsrang.

Alberto Prada hatte Wiener Neustadt früh in Front geschossen (4.). Die auf Platz sieben abgerutschten Niederösterreicher haben in den vergangenen fünf Partien nur einen Punkt geholt. Am Sonntag (10.30 Uhr) zum Abschluss der 23. Runde steht Ried-Jäger Wattens im Heimspiel gegen den Letzten Vorwärts Steyr vor einem Pflichtsieg im Meisterschaftsrennen.