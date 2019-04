Champions League: Kein Fixplatz für Österreich 2020

Österreichs Meister hat 2020 keinen Fixplatz in der Fußball-Champions-League. Durch das Heim-1:1 von Ajax Amsterdam am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel gegen Juventus Turin rutschte die heimische Liga in der Fünfjahreswertung hinter die Niederlande auf Platz zwölf ab.

Deshalb muss der österreichische Champion im kommenden Jahr auf jeden Fall in die Qualifikation für die "Königsklasse".

In diesem Sommer bleibt dem Meister dieses Szenario noch erspart, sofern sich der künftige Champions-League-Sieger über die nationale Meisterschaft für die nächste Auflage der Eliteliga qualifiziert.

Alles Wissenswerte zur UEFA-Fünfjahreswertung findet ihr hier bei SPOX.

Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung (Stand: 11.04.2019)