Austria-Vorstand Markus Kraetschmer mahnt in Cup-Final-Causa: "Damit verdienen wir auch Geld"

Markus Kraetschmer stand in der Diskussion um das mittlerweile verlegte ÖFB-Cup-Finale unter Beschuss der Austria-Fans. Am Montagabend bemühte sich der FAK-Vorstand einmal mehr um eine realistische Sichtweise der Causa.

Es sollte in Österreich möglich sein, jedes Fußballspiel auszutragen, wenn sich alle Beteiligten "normal" verhalten, meinte Kraetschmer in der Sky-Sendung Talk und Tore. Zudem betonte er, dass die Generali Arena für die Behörden eines der modernsten und sichersten Stadien Österreichs sei, in einer intensiven Besprechung habe die Polizei allerdings für dieses eine Spiel zwischen Salzburg und Rapid und in der aktuellen Situation - hervorgerufen durch die Vorfälle beim letzten Derby in der Generali Arena - Bedenken geäußert.

Den Unmut des Austria-Anhangs über ein Cup-Finale im Austria-Stadion kann Kraetschmer nur bedingt nachvollziehen. "Es geht schon für uns darum, dass wir mit dem Cup-Finale kalkuliert haben. Das Finale war ja keine persönliche Idee oder Leidenschaft des Markus Kraetschmer, wie in den letzten Tagen ein wenig der Eindruck entstanden ist", so Kraetschmer. "Wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir dieses Stadion bauen wollen, dann müssen wir auch an sogenannten Nicht-Austria-Spieltagen in der Lage sein, Geld zu verdienen."

ÖFB-Cup-Finale 2007: Als Austria im Rapid-Stadion den Titel holte © GEPA 1/11 Rapid könnte sich am 1. Mai ausgerechnet im Stadion der Wiener Austria zum ÖFB-Cup-Sieger krönen. Damit würde man sich für die Saison 2006/07 "rächen", als die Austria im damaligen Hanappi-Stadion den Cuptitel feierte. © GEPA 2/11 Umbauarbeiten im Ernst-Happel-Stadion machten eine Partie im Prater unmöglich. Als Ausweichstadion wurde vom ÖFB jenes von Rapid auserkoren. © GEPA 3/11 Im ÖFB-Cup-Finale 2007 standen sich die Wiener Austria und SV Mattersburg gegenüber. Die Veilchen wurden von Georg Zellhofer trainiert, die Burgenländer von Oliver Lederer. © GEPA 4/11 Der SV Mattersburg stieg als Europacup-Vertreter erst im Achtelfinale in den Cupbewerb ein. Nach Siegen über Wiener SK und FC Lustenau eliminierten die Mattersburger im Halbfinale Red Bull Salzburg. Die Grüne Horde tobte. © GEPA 5/11 Die Austria um Kapitän Jocelyn Blanchard musste im Halbfinale ebenfalls gegen die Bullen ran, allerdings "nur" gegen deren Amateure. Außerdem setzte man sich mit 3:0 gegen die SV Ried durch, auch FC Superfund hatte das Nachsehen. © GEPA 6/11 Das Finalspiel selbst begann mit einem Paukenschlag. Außenseiter Mattersburg ging nach Vorarbeit von Goce Sedloski durch Markus Schmidt in der 23. Minute in Führung. Ilco Naumoski und Csaba Csizmadia jubelten über das 1:0. © GEPA 7/11 Doch die Austria antwortete nach der Halbzeitpause mit einem Doppelschlag: Zunächst sorgte David Lafata in der 54. Minute per Kopfball für den Ausgleich, nur zwei Minuten später brachte Andreas Lasnik das 2:1. © GEPA 8/11 Trotz Einwechslungen von Carsten Jancker und Marcus Hanikel setzten sich Hannes Aigner, Joachim Standfest und Co. letztlich mit 2:1 durch. © GEPA 9/11 Die Wiener Austria feierte den 26. Cuptitel der Vereinshistorie, Mattersburg verpasste den erstmaligen Triumph. © GEPA 10/11 Trotz großer Bedenken, es könnte zu Ausschreitungen kommen, verlief das Cup-Finale im Jahr 2007 ohne größere Vorfälle - auch Dank eines massiven Polizeieinsatzes. © GEPA 11/11 Nach dem knappen Sieg im Elfmeterschießen gegen den LASK hat Rapid nun möglicherweise die Chance, den Cuptitel im Stadion des Stadtrivalen zu holen.

Austria muss Stadion auch anderweitig nutzen

Das funktioniere sehr gut, sowohl mit Veranstaltungen abseits des Fußballs als auch mit Spielen ohne Austria-Beteiligung. Kraetschmer erinnerte dabei an das freundschaftliche Länderspiel des ÖFB-Teams gegen Schweden oder das Damen-CL-Finale 2020, für das man den Zuschlag erhalten hat. Oder eben auch das Cup-Finale. "Damit verdienen wir auch Geld, das wir für die Refinanzierung brauchen. Das waren von Beginn an immer die Beschlüsse der Austria-Gremien", erklärt Kraetschmer.

Ginge es nach ihm, soll der aufrechte Vertrag mit dem ÖFB daher auch erfüllt und die Cup-Finals - mit Ausnahme des heurigen Jahres - in Favoriten über die Bühne gehen, bis 2022. Für das aktuelle Finale, das nach der Verlegung im Happel- oder Wörthersee-Stadion stattfinden wird, bekommen die Veilchen eine Entschädigung, über deren Höhe Stillschweigen vereinbart wurde.